V samém závěru třetiny na něho navázal svou třináctou brankou v sezoně Vojtěch Tomi.

Další úspěšný zápis si připsal v polovině druhé periody Daniel Přibyl, a to ze zdánlivě beznadějné situace, když z levé strany nahodil puk na branku, kde přitom nebyl nikdo z jeho parťáků, ten se ale odrazil od jihlavského obránce Zeleňáka a bylo to už 3:0 pro domácí borce.

Pověstnou třešničku na dort umístili Sokolovští pět minut před koncem utkání, když obránce Jan Pohl, mimochodem bývalý hráč Jihlavy, zúročil přesilovkový tlak svého mužstva a poslal kotouč do horního rohu Žukovovy branky.

Baník díky suverénnímu vítězství stáhl svou ztrátu na Jihlavu na šest bodů. V sobotu v 17.00 ho v dalším domácím zápase čeká Prostějov, jenž okupuje příčku pod ním.

„To, co jsme si řekli, kluci od první do poslední vteřiny plnili. Samozřejmě výborně podpoření Kubou Neužilem. Byl to skvělý týmový výkon,“ chválil své svěřence kouč Martin Štrba.

„Pokutu za čisté konto rád zaplatím,“ usmíval se Neužil.

HC Baník Sokolov – HC Dukla Jihlava 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Branky a nahrávky: 7. Zeman (Kverka, Vracovský), 20. Tomi (Seemann, Rohan T.),32. Přibyl (Prymula), 55. Pohl (Kverka) – PH. Rozhodčí: Bejček, Jaroš – Belko, Baxa. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. Diváci: 541.

HC Baník Sokolov: Neužil – Klejna, Novák, Pohl, Zeman, Vodička, Weinhold, Seemann – Jurčík, Rohan T., Tomi, Šmerha, Jiskra, Kuťák, Prymula, Kverka, Přibyl, Vracovský, Hašek, Novotný.