„Náš tým odehrál výborný, fantastický zápas a já nemám hráčům co vytknout. Štěstí dnes bylo na straně Třebíče, má proto dva body, my máme jeden,“ hodnotil hodně hořkou porážku sokolovský trenér Martin Štrba.

Sokolov vstoupil do utkání velmi dobře a v 9. minutě šel do vedení po přesné trefě Víta Jiskry. Třebíč brankově odpověděla ve 23. minutě, kdy se prosadil Krliš. Ve třetí třetině navrátil Baníku vedení Ondřej Baláž, ale domácím se opět povedlo srovnat, když využili přesilovou hru zásluhou Vodného.

„Jsem rád, že kluci dodrželi ten systém, který jsme si řekli, a fungovalo to. Jenom škoda, že jsme to nedotáhli do vítězného konce,“ litoval kouč Sokolova.

Utkání dospělo až do prodloužení. Když už to vypadalo, že přijdou na pořad nájezdy, tak podle rozhodčích byl faulován třebíčský Dočekal. Nařízené trestné střílení následně proměnil střelou mezi betony Matěj Novák, který tak zařídil Třebíči druhý, bonusový bod.

„Faul před vyrovnávacím gólem na 2:2 byl divný, bez puku na prostředku hřiště,“ hodně těžko kousal rozhodnutí sudích v prodloužení Štrba.

O víkendu, přesněji v sobotu 26. listopadu, se měli baníkovci představit na svém stadionu, kdy měly dorazit třetí Litoměřice, duel je ale kvůli velké marodce Sokolova odložen.

SK Horácká Slavia Třebíč – HC Baník Sokolov 3:2 pp (0:1, 1:0, 1:1 – 1:0). Branky a nahrávky: 23. Krliš (Meluzín, D. Michálek), 50. Vodný (Bittner, Dočekal), 65. Mat. Novák (TS) – 9. Jiskra (Kružík, Baláž), 42. Baláž (Weinhold, Kružík). Rozhodčí: Skopal, Micka – Zídek, Roupec. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. Diváci: 702. Sokolov: Michajlov – Tomek, Jan Novák, Baláž, Weinhold, Rulík, Krutil, Vodička – Hauser, Vrhel, Vracovský – Tomi, Jiskra, Kružík – L. Stehlík, Jurčík, Osmík – Švec, Rohan, Hajný.