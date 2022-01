Hosté měli takřka ideální vstup do zápasu, hned ze své první střely totiž síť za Neužilem rozvlnil Václav Krliš. Borcům ze západu Čech se pak ale rychle podařilo v přesilové hře srovnat, když střelu Tomiho povedenou tečí nasměroval do třebíčské kasy Petr Hašek. „Otřelo se mi to o kalhoty,“ smál se pak dvacetiletý útočník.

V čase 11:11 ale chybovala domácí obrana, čehož využil úplně volný Lukáš Nedvídek, a nadvakrát překonal Neužila. „Strašný start do zápasu, první třetina byla katastrofální, dělali jsme si tam, co jsme chtěli. Vůbec jsme neplnili to, co jsme si řekli,“ zlobil se na své svěřence trenér Martin Štrba.

Ve druhé třetině patřil k nejvíce viditelným hráčům na ledě gólman Třebíče Pavel Jekel, jenž zlikvidoval hned několik příležitostí domácích hokejistů.

A protože staré otřepané úsloví „nedáš – dostaneš“ stále platí, podařilo se ve 37. minutě hostům vstřelit další branku. Po krásné Bittnerově zadovce se prosadil střelou na vzdálenější tyči Šťovíček a zvýšil již na 1:3.

„Ve druhé třetině jsme se zlepšili, bohužel jsme dali jen jeden gól a potom už si to Třebíč pohlídala,“ komentoval zápas domácí lodivod.

„Ve druhé třetině jsme zapnuli a předváděli jsme úplně jiný výkon, ale gólman skvěle zachytal,“ doplnil jej střelec první branky Sokolova Petr Hašek.

Hned zkraje třetí periody se Sokolovským sice podařilo vstřelit kontaktní branku, když Šmerha využil krásné přihrávky od Tomiho a prosadil se střelou na vzdálenější tyč, ale to bylo nakonec z jejich strany po gólové stránce vše. Další své šance se jim i kvůli skvělému Jekelovi nepodařilo v brankovou radost přetavit, a odešli tak z utkání s prázdnou.

Další utkání čeká baníkovce již dnes, tentokrát doma přivítají čtvrtou Jihlavu. „S Jihlavou chceme prolomit tu smůlu, co máme doma. Chceme tady vyhrávat a držet se na těch prvních příčkách,“ uzavřel Hašek.

HC Baník Sokolov – SK Horácká Slavia Třebíč 2:3 (1:2, 0:1, 1:0). Branky a nahrávky: 7. Hašek (Tomi, Jiskra) – PH, 42. Šmerha (Tomi, Rohan T.) – PH – 4. Krliš (Nedvídek, Poizl),12. Nedvídek (Krliš, Hunkes), 37. Šťovíček (Střondala, Bittner). Rozhodčí: Zavřel, Pilný – Coubal, Horažďovský. Vyloučení: 1:3. Využití: 2:0. Diváci: 502.

HC Baník Sokolov: Neužil – Klejna, Novák, Vodička, Zeman, Seemann, Popela, Pohl – Jurčík, Jiskra, Tomi, Šmerha, Kverka, Kuťák, Prymula, Hašek, Přibyl, Vracovský, Rohan T., Prošek.