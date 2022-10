OBRAZEM: Parádní obrat Sokolova v Jihlavě stvrdil vítěznou brankou Kverka

„Vojta to udělal parádně, už když jsme spolu hráli loňskou sezonu, tak jsme to měli trochu nacvičené, on o mně věděl, já si křikl a krásně to vyšlo,“ řekl ke své brance, která poslala Baník do dvoubrankového trháku, Jiskra.

Zdroj: Youtube

Třebíč sice dokázala ve 24. minutě snížit Matějem Novákem, ale Sokolov po trefách Zadražila a Kružíka dovedl zápas do zasloužené výhry. „Od začátku až do konce jsme si šli za tím naším cílem, tím bylo vyhrát za tři body. Předvedli jsme velmi dobrý týmový výkon,“ dodal ke skalpu Třebíče Jiskra.

Již dnes čeká Sokolov výjezd, když se představí v 11. kole Chance ligy od 17.30 hodin na ledě Litoměřic.

HC Baník Sokolov – SK Horácká Slavia Třebíč 4:1 (2:0, 2:1, 0:0). Branky a nahrávky: 15. Kružík (Kverka, Pohl), 16. Jiskra (Tomi, Kverka), 27. Zadražil (Jurčík), 39. Kružík (Kverka, Jurčík) – 24. Mat. Novák (Doudera, Michalčuk). Rozhodčí: Zavřel, Bejček – Belko, Baxa. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 538. Sokolov: Habal – Klejna, Jan Novák, Pohl, Baláž, Krejčí, Weinhold, Rulík – Kružík, Kverka, Vracovský – Osmík, Zadražil, Jurčík – Tomi, Jiskra, Švec – L. Stehlík, Vrhel, Ton.