První třetina přinesla vyrovnanou partii, kterou přeci jen překlonil na stranu hostů tři minuty před úvodní sirénou Gustaff Thorell, který zařídil Spartě vedení 1:0. Do druhé periody velmi dobře vstoupila Sparta, která po dvou minutách navýšila své vedení na 2:0, kdy dokázal po několika pokusech pokořit brankáře Varů David Němeček.

I vstup do třetí třetiny se hostům z Prahy povedl, když po devatenácti vteřinách zúročil třicetisekundovou přesilovou hru David Tomášek, který se prezentoval tvrdou střelou z mezikruží. Ve 46. minutě šla Sparta to čtyřbrankového trháku, když se zapsal do střelecké listiny Ostap Safin.

O dvě minuty později udeřili hokejisté z Prahy popáté, když v oslabení skóroval Roman Horák. Energetici se dočkali alespoň čestného úspěchu v 54. minutě, kdy skóroval Jiří Černoch, jeho trefu ale musel ještě posvětit videorozhodčí.

HC Energie Karlovy Vary – HC Sparta Praha 1:5 (0:1, 0:1, 1:3). Branky a nahrávky: 54. Černoch – 17. G. Thorell, 22. Němeček (Tomášek, Jandus), 41. Tomášek (Kempný), 46. Safin (Konečný), 48. Horák (Forman). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček – Brejcha, Gerát. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 4105. Karlovy Vary: Lukeš – Huttula, Plutnar, Bartejs, Dlapa, Pulpán, Havlín – Bernad, Rachůnek, Gríger – Chalupa, Koblasa, Černoch – O. Beránek, Redlich, Hladonik – Kohout, Sapoušek, Jiskra – Kružík. Sparta Praha: J. Kovář – Kempný, Polášek, Krejčík, Mikliš, Němeček, Jandus, Moravčík – Forman, Sobotka, Řepík – E. Thorell, Horák, Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, D. Simon – Konečný, G. Thorell, Safin. Trenér: Miloslav Hořava.