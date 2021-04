Stadion staví juniorský tým, který má na podzim naskočit do první ligy, tedy druhé nejvyšší soutěže v zemi. Ve skupině se Chebští utkají například s Baníkem Sokolov, Čerty z Ostrova, ale také chomutovskými Piráty, Mostem nebo Kadaní.

„Pro každý sportovní klub je nejoptimálnější, pokud dokáže personálně zachovat kontinuitu všech na sebe navazujících mládežnických kategorií. Odchovanci pak mají vždy jistotu, že můžou ve svém mateřském klubu stále pokračovat, pokud to nezvládnou výkonnostně třeba výše. Mimo jiné jsou pro nás junioři jako všude jinde logickým předstupínkem týmu áčka, samozřejmě ti, kteří to zvládnou,“ vysvětluje předseda HC Stadion Cheb David Speierl pohnutky výstavby týmu.

Chebské juniory povede ostřílený kouč Petr Nekvinda, který míří do historického města na Ohři z Litvínova. „Jako trenéra jsme angažovali pana Petra Nekvindu, zkušeného a dlouholetého trenéra dorostu a juniorky v Litvínově. Je držitelem nejvyšší trenérské kvalifikace A. Slibujeme si od něj velmi kvalitní práci a zejména to, že v jeho osobě spatří zejména potenciální hráči výzvu a velkou motivaci v Chebu hrát. Pan Nekvinda se přestěhoval z Litvínova do Karlových Varů, a stává se tedy de facto regionálně 'domácím trenérem',“ poukazuje David Speierl.

Úvodní trénink suché přípravy juniorský tým Stadionu podnikl společně s dorostenci v pondělí, u areálu Krajinka. Sice za nezbytných vládních opatření, ale hráči si hned pořádně mákli. Po úvodním patnáctiminutovém rozehřátí čekal hokejisty zvlněný běžecký okruh kolem zdejší střelnice, poté tradiční cviky, především na svaly dolní poloviny těla.

A kádr týmu? Ten tvoří zatím vlastní odchovanci, kteří prošli karlovarskou akademií, nebo se vrací ze svých štací po klubech v Německu i Čechách.