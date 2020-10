Chebští na úvod podlehli favorizované Příbrami 2:8, poté prohráli v Klatovech 3:1 a naposledy opět mezi svými mantinely nestačili na dalšího z aspirantů na postup, HC Tábor, v poměru 2:7.

„Je to stejné jako v minulých zápasech. Naše koncovka je neskutečně žalostná, sráží nás individuální chyby, když se dostaneme do zápasu, tak provedeme fatální chybu, kterou zkušený, kvalitní tým bude trestat. To se přesně ukázalo,“ hodnotí vystoupení s Táborem chebský asistent David Káňa.

Stadion v zápase rychle prohrával 0:3, poté se zvedl, snížil, ale obrat se nakonec nekonal. „Půl zápasu jsme Tábor dokázali přehrávat, ovládneme hřiště a dostaneme góly z brejků,“ krčil rameny Káňa.

To, co se mladému chebskému týmu nedá upřít, je enormní nasazení. Ostatně to ocenili po vysoké porážce i fanoušci Stadionu, kteří připravili svým hráčům děkovačku. „Kluci nesložili zbraně, bojovali až do konce. Systém se dodržoval. Akorát zlepšení koncovky a odstranění chyb v obranném pásmu, bez toho se k lepším výsledkům neodrazíme,“ míní chebský asistent.

Dnešní soupeř Stadionu má po dvou odehraných zápasech v tabulce dva body. Řisuty nejprve prohrály v Písku po prodloužení, poté doma padly rovněž v prodloužení s Příbramí.

„Věřím, že nepříjemnou sérii zlomíme a začneme bodovat,“ je přesvědčen David Káňa.

Poslední zápas Stadionu sledovalo 300 diváků, současná snížená kapacita hlediště činí 900 osob. Je to ale na delší dobu zřejmě poslední zápas před diváky, v pondělí přijdou v platnost nová omezující opatření vlády.