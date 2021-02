Energie v domácím utkání s Olomoucí sice vyhrála první třetinu, když se ve 14. minutě trefil Martin Kohout, ale poté již zápas připomínal předchozí vystoupení Karlových Varů v Litvínově, kde museli energetici dotahovat dvoubrankové manko.

"Dneska jsme dobře začali, dali jsme první branku. Jeden ze zlomových momentů bylo to, že z našich šancí jsme měli odskočit alespoň o dvě tři branky," litoval karlovarský asistent Tomáš Mariška.

"Moře" se totiž podařilo ve druhé části otočit skóre. Hned na začátku srovnal stav Olesz, dvacet vteřin před jejím vypršením strhl vedení na stranu Hanáků Ondrušek. "Olomouc začala více forčekovat, byla agresivnější, dala dvě štastné branky, z toho jednu do kabiny a to s námi trošku zacloumalo," přiznal Mariška.

A aby toho nebylo málo, na začátku třetí třetiny, hned po přestátém oslabení, udeřil hostující Nahodil - 1:3. "Udělali jsme chybu v naší přesilové hře a najednou jsme tahali za kratší konec," poznamenal karlovarský asistent.

Domácí potom ale předvedli jednu ze svých silných zbraní - vysokou morálku, díky níž se jim podařilo utkání před vypršením základní hrací doby alespoň zremizovat. Ve 46. minutě snížil Vondráček na 2:3 a v 53. minutě poslal zápas do prodloužení Martin Kohout. "Je velmi pozitivní, že jsme se týmovým výkonem dokázali do zápasu vrátit, srovnali jsme na 3:3 a mohli jsme možná i rozhodnout," chválí karlovarský tým Tomáš Mariška.

Stejně jako v neděli na severu Čech, i tentokrát bylo v nastavení brzy "hotovo". Po 25 vteřinách duel ukončil hostující Ondrušek. "Nepovedlo se nám získat ten extra bod, to je jediné co mě dneska mrzí, protože hráči se svojí pracovitostí vrátili do zápasu, bojovali, nechali na ledě všechno," dodal ještě asistent Energie Tomáš Mariška.

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 3:4 (1:0, 0:2, 2:1 - 0:1)



Branky a nahrávky: 14. Kohout (Černoch), 46. Vondráček, 53. Kohout (Pulpán) – 23. Olesz (Kolouch, Vyrůbalík), 40. Ondrušek (Handl, Burian), 43. Nahodil (Kunc, Švrček), 61. Ondrušek (J. Knotek)



Karlovy Vary: F. Novotný – Weinhold, Šenkeřík, D. Mikyska, Plutnar, Pulpán (A), Zábranský, Kowalczyk – T. Mikúš, Hladonik, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček (A) – M. Zabloudil, Vildumetz, Osmík.

Olomouc: Konrád – Ondrušek (A), A. Rutar, Vyrůbalík (C), Dujsík, Švrček, Valenta, T. Černý – Ostřížek, J. Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil, Kunc – Strapáč, Kolouch, Olesz – Burian, Handl, Gřeš.