Ve čtvrtek poprvé v nové „práci“, v pátek poprvé s týmem na ledě. Prvoligové áčko hokejového Baníku Sokolov si převzal Martin Štrba. „Kontaktoval mě Petr Ton z pražské Sparty, že to vypadá, že si Josef Jandač vybral jako asistenta Tomáše Hamaru, takže se vlastně uvolní místo v Sokolově, jestli bych o to neměl zájem. Já jsem na to samozřejmě kývl a během týdne bylo všechno domluvené,“ vysvětluje 45letý kouč.

Jako hráč má Štrba na svém kontě téměř pětistovku zápasů v naší nejvyšší soutěži v dresu rodných Českých Budějovic a Sparty Praha, vyzkoušel si také ruskou ligu za Spartak Moskva, jedenáctkrát oblékl reprezentační dres.

Jako trenér působil u mládeže Českých Budějovic a Sparty. S Baníkem se setkal poprvé zřejmě až v Chance lize, jako trenér soupeře. V první prvoligové sezoně horníků coby lodivod Chomutova, v další sezoně jako kouč Slavie Praha. V obou případech byl ale ze své funkce odvolán. „Ten rok, co tam Baník postoupil, tak se projevila taková ta nováčkovská daň. Teď už měl výbornou sezonu, byla úspěšná. Hráče a jejich kvalitu znám, něco o Sokolovu vím,“ prozrazuje Martin Štrba.

https://sokolovsky.denik.cz/hokej_region/hokejovy-kviz-jak-znate-historii-sokolovskeho-baniku-20210602.html

V současném kádru Baníku má například svého bývalého svěřence Filipa Kuťáka ze Slavie Praha. Většinu hráčů zná Martin Štrba jako soupeře. „Kverka, Vracovský, Rohan, Pohl…,“ vypočítává.

Jak je nový trenér a zároveň sportovní manažer připraven na najetý nový systém, ve kterém Baník Sokolov spoléhá na výpomoc mladých hráčů ze Sparty a Karlových Varů? „Teď to udělal celé Tomáš Hamara, já jsem přišel k hotovému. Jednání jsem přebral místo něj, podmínky spolupráce jsou ale dané. Kádr máme nějakým způsobem uzavřený,“ říká nový lodivod Baníku.

Ve větším počtu nezkušených hráčů problém Martin Štrba nevidí. „Jsou to mladí kluci, o to je to pro mě lepší. Nějaký styl mám v hlavě a tyhle typy hráčů a jejich věk se mi do toho hodí. Jsem přesvědčen, že to bude klapat,“ má jasno.

V tom, co se na ledě bude v podání hornického celku dít, zůstává opatrný. „Budu chtít vyhrát každý zápas. Je teď těžké něco říkat, padá až pět týmů. Hrát vyloženě na risk by se nemuselo vyplatit,“ zamýšlí se.

V pondělí zamíří Sokolováci na kondiční testy, které zhodnotí progres během suché přípravy. Dvakrát tento týden půjdou na led, v pátek si dají fotbal. „Jinak je to klasika, posilovna, běhání, skákání v písku. Celé to připravil kondiční trenér Vojta Šik,“ poukazuje Martin Štrba.

Na závěr „suché“ potom čeká baníkovce herní trénink na ledě, 28. a 29. června.

Po první obhlídce „terénu“ je kouč spokojen. „Musím říct, že prostředí je fantastické. Hráči mají veškerý komfort, tak aby se mohli soustředit jen na svou práci, nová kabina, regenerace, nebojím se tvrdit, že jsou to extraligové podmínky,“ všiml si Martin Štrba.

To se týče i celé organizace klubu, od realizačního týmu po vedení. „Všichni vytvářejí pro hráče luxusní servis, jsou tam pro ně,“ dodává bývalý útočník.

V ochozech by to ale v novém ročníku Chance ligy chtělo konečně také diváky. „Myslím, že si to přejí úplně všichni, jak z pozice klubu, tak hráčů. Hraje se to pro lidi, je to nějakým způsobem společenská událost, u nás v republice velmi populární. Doufáme, že budou moct zase chodit, a hokej tak bude ještě atraktivnější, s více emocemi,“ uzavírá povídání Martin Štrba.