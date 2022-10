Dnes na hokej do KV Areny Hokejisté karlovarské Energie dnes odehrají v domácím prostředí, tedy v KV Areně, v rámci 6. kola Tipsport extraligy podkrušnohorské derby s Litvínovem. To začne v lázeňském městě v 17.30 hodin. Fanoušci si mohou tradičně zakoupit vstupenky na www.ticketportal.cz.

Jiří, poprosím vás o zhodnocení utkání…

Taková horská dráha, trochu. Vždy jsme šli do vedení a pak ho ztratili. Když jsme dali na 3:2, věřil jsem, že už to dotáhneme. Bohužel jsme dostali blbý gól. Zase se nám povedlo odskočit, ale na konci jsme to opět ztratili. Nakonec ty dva body odsud jsou super.

Letos teprve vaše druhé vítězství. Nejprve jste vyhráli v Třinci a teď na ledě dalšího loňského finalisty. Měly ty zápasy něco společného?

Vždycky se nám líp hraje proti lepšímu týmu, protože se přizpůsobíme jejich hře. Sparta hraje dobrý hokej, ale nám to dneska sedlo. Zvládli jsme s nimi bruslit celý zápas, chvílemi jsme dokonce byli lepší. Musíme se od tohoto zápasu odpíchnout a porážet ty týmy, které bychom dle postavení v tabulce měli porážet.

K vítězství jste gólem přispěl vy i Tomáš Rachůnek. Oba jste v minulosti hráli na Spartě. Byla ve vás stále nějaká nostalgie?

Samozřejmě, hrál jsem tu celé dětství, až do nějakých třiadvaceti let. Vždycky je to tu pro mě speciální a vždy se na ty zápasy hrozně těším. Jsem rád, že se mi proti Spartě daří, a když ji porazíme, mám o to větší radost.

Vypisovali jste nějaké speciální prémie?

Myslím, že dneska vybereme do kasy dost. Hodně lidí se urvalo s výpisem, protože jsme dlouho nevyhráli. Většinu asi zaplatím já s Rachnou (pozn. red. Tomášem Rachůnkem), protože jsme tady hráli. Ale musím říct, že mě to vůbec nemrzí a přispěji do kasy rád.

Jak moc povzbuzující je tohle vítězství do dalších zápasů?

Je to pro nás důležité hlavně psychicky. Protože jsme prohráli zápas v Plzni, který jsme měli vyhrát, jelikož jsme byli herně lepší. Zápasy teď jdou rychle po sobě, takže každá výhra je pro psychiku obrovským povzbuzením. Máme teď den na to se dát dohromady a v úterý nás čeká další těžký zápas.

V prodloužení jste hráli hodně klidně a Spartě skoro nepůjčili puk. Bylo tohle taktikou?

Samozřejmě, v prodloužení je důležité držet puk, protože je těžké ho získat. Věděli jsme, že když si přidržíme puk a párkrát se prostřídáme, může se tam otevřít nějaké okno, což se stalo. My tam protočili čtyři útočné dvojice a pak se to Koblimu (pozn. red. Petru Koblasovi) otevřelo a dal gól, takže super. Takhle si myslím, že by se přesně to prodloužení mělo hrát.

Druhé vítězství v sezoně vám vychytal brankář Habal, jak hodnotíte jeho výkon?

Chytal parádně. Já si z něj vždy dělám srandu, že je gólman na tyhle top týmy. On proti nim vždycky zachytá výborně. Proti Třinci i Spartě nám vychytal důležitá vítězství. Doufám, že nám v úterý pomůže, ať už on nebo Lukíňo (pozn. red. Štěpán Lukeš), stejně a opět vyhrajeme.

Filip Mikulášek