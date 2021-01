„Asi bych neřekl, že výsledek úplně odpovídá hře. My jsme bohužel zaspali začátek, ale pak si myslím, že byla hra celkem vyrovnaná. Měli jsme tam několik šancí, ale bohužel pro nás jim výborně zachytal gólman Mazanec,“ říká k utkání karlovarský útočník Petr Koblasa.

No šancí. Energetici si vypracovali minimálně čtyři pět vyložených příležitostí. „Zachytal jim výborně gólman, situace z naší strany nebyly nějak podceněné,“ přidává forvard Energie.

Sám měl hradeckého brankáře pěkně připraveného, Mazance si položil na led, ale gól z toho ani v tomto případě nakonec nebyl. „Popravdě ani nevím, jestli to šlo do tyčky, nebo to chytil betonem. Samozřejmě ale tohle musí být gól, protože brankář už ležel na ledě, stačilo to zvednout přes beton do prázdné brány,“ říká sebekriticky Petr Koblasa.

Ve třetí třetině se jedna z dalších situací před domácí brankou musela prozkoumat. Ani v tomto případě to gól nebyl. „Nechci říkat, že bychom vyrovnali, ale takové zápasy jsou, bylo by to na 3:1, možné to je, že by se nám to povedlo. Ale taky je možné, že by se nic nezměnilo a prohráli bychom 4:1,“ zůstává v klidu.

Trápí karlovarskou družinu právě špatná produktivita? „Možná teď v těch posledních zápasech, na začátku sezony jsme ji ale naopak měli slušnou, tak se to teď možná malinko otočilo,“ přemítá útočník Energie.

Výkon přitom v Hradci nebyl nejhorší. „Od druhé třetiny jsme hráli poměrně slušně, v tom bychom měli pokračovat a samozřejmě trošku zlepšit hru dozadu, protože gólů dostáváme každý zápas taky dost. A doufat, že nám ty šance začnou taky padat,“ přeje si Petr Koblasa.

Svěřenci Martina Pešouta načali mezi mantinely hradeckého Mountfieldu pětizápasovou pouť po ledech soupeřů. „Víme, že máme šňůru venkovních zápasů. Na druhou stranu, naše forma v sezoně je lepší spíše venku, takže to určitě nebereme jako nějakou nevýhodu. Musíme prostě hrát naplno, zlepšit věci dozadu a zlepšit koncovku,“ zopakoval hráč Energie.