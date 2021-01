„Nezačali jsme dobře, vlastně ani následující vývoj nebyl úplně v náš prospěch. Ve třetí třetině to bylo 2:4, ale naše mužstvo ukázalo svou sílu, za což jsem rád. Dokázali jsme se vrátit a srovnat, akorát mě mrzí zbytek zápasu. Na druhou stranu mám radost z toho, že jsme to nezabalili a dokázali ještě zabrat. V pátek to musíme dotáhnout do vítězného konce,“ burcuje karlovarský útočník.

Energie od začátku dotahovala. Tomáš Mikúš se poprvé zapsal do střelecké listiny ve druhé třetině, když snižoval na 2:3, jenže po minutě to bylo znovu o dva góly. „Vždy to mužstvo trochu srazí, když dá branku a vzápětí inkasuje po pár následujících střídáních nazpátky,“ poznamenává k nepříjemnému momentu.

Jenže Karlovarští by v této sezoně mohli v poklidu obdržet cenu za povedené obraty v nepříznivě se vyvíjejících utkáních. Do třetí části tak energetici vstupovali sice s dvoubrankovým mankem, ale také s obrovským odhodláním se s nepříznivě se vyvíjejícím duelem poprat. Říkali jsme si, že musíme dále jen a jen makat, že nám to tam s naší poctivou hrou musí padnout. Takže jsme do ní dali všechno a šli do ní naplno,“ přibližuje.

A svěřenci Martina Pešouta se přesvědčili, že je to správná cesta. V 51. minutě již Tomáš Mikúš srovnával na 4:4. A domácí byli v euforii.

Jenže.

V 56. minutě putoval za podražení na trestnou lavici Jakub Flek, hosté nabídnutou šancí nepohrdli a vzali si utkání zpět. „Bohužel jsme to po našem vyrovnání brali moc na lehkou váhu, ale takový hokej je. Jsem rád, že se nám podařilo z 2:4 vrátit na 4:4. Škoda že jsme to nedotáhli do vítězného konce,“ litoval po prohraném zápase dvougólový střelec Karlových Varů.

Po šesté prohře za sebou nezbývá než dál tvrdě pracovat. „Dříve byla situace trochu jiná, možná jsme měli i více štěstí. Teď je to právě naopak, ale takový už je hokej, jednou se daří, jednou zase ne. My musíme jen makat dál a doufat, že se nám to přikloní i na naši stranu,“ má jasno Tomáš Mikúš.