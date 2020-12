Jako borci v NHL. Tak se museli cítit nejmenší hokejisté, kteří odehráli navzdory vládním nařízením další utkání na chebském zimním stadionu.

Ne. Baník Sokolov ani Stadion Cheb žádné nařízení neporušily. Oba kluby, konkrétně ročníky 2013, 2014, a dokonce i 2015, se totiž utkaly pod širým nebem na chebské vedlejší ledové ploše. A ani o podporu svých fanoušků hráči základny nepřišli. Do areálu sice nikdo z diváků nemohl, ale vzhledem k umístění kluziště mohli rodiče a ostatní fanoušci sledovat utkání za plotem. A podporu měly oba kluby více než mohutnou. Také za ni po skončení zápasů hráči jako správní hokejisté poděkovali.

Na ledě se pak strhly pravé hokejové bitvy. Sice v nich nešlo ani tak o výsledek, ale to nic nezměnilo na tom, že malí hokejisté s pořádnou dávkou urputnosti bojovali o každý centimetr na ledě. Do hry se zapojili všichni hráči a nadšení dětí bylo obrovské. Vždyť na tyto zápasy hokejisté obou klubů čekali tak dlouho. Hráči základny se nemohli již dočkat samotných tréninků na ledě. A nyní byl pro ně zápas skutečným zážitkem, zvláště pak když ho absolvovali ve venkovním prostředí.

HC Baník Sokolov tímto děkuje klubu HC Stadion Cheb za uskutečnění zápasů a společně věříme, že brzy se znovu potkáme, třeba i již v prostorách zimního stadionu.

„V obou zápasech nechyběl zápal a nadšení si zahrát. Ti menší občas museli zamávat rodičům, ale i tak bylo na co koukat. Sám jsem ráno vzpomínal, kdy jsem naposledy hrál pod širým nebem. A asi to naposledy bylo tady v Chebu před cca 20 lety. Zápasy nebyly o výsledku, ale o tom, si zahrát a užít si to, což se povedlo,“ hodnotil „Winter classic game“ hlavní trenér základny Ivan Říha.

Autor: Tomáš Bouda