Mládežnické hokejové soutěže se v této sezoně, s výjimkou extraligy juniorů kde je ve hře stále nějaká forma dokončení, dohrávat nebudou.

HC Mariánské Lázně | Foto: Zdeněk Plachý

Co to znamená pro kluby z našeho regionu? Dnes jsme se vypravili do Mariánských Lázní. „Jedná se o rozhodnutí o ukončení centrálních soutěží, které řídí svaz. Toto rozhodnutí je logické, vzhledem k tomu, že už by se nestihla odehrát ani polovina soutěží. Proto toto rozhodnutí chápu a trochu soucítím s vedením svazu, na který se teď valí lavina kritiky. Řada lidí si přebrala tuto informaci jako naprosté ukončení sezony. Doufejme, že tato varianta se nestane realitou,“ říká sekretář mariánskolázeňského klubu Petr Budka.