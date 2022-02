Utkání odstartovalo zostra, hned po pár vteřinách hry mohli jít hosté do vedení, nicméně Kulich nenasměroval kotouč do sítě. Co se nepovedlo Energii, povedlo se Spartě. Zdeněk Doležal využil Pavelkovy přihrávky a otevřel skóre po 44 vteřinách hry.