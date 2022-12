Senzace, lídr na kolenou! Sokolov vyplenil Lapač a veze ze Vsetína tři body

„Chtěli jsme se posledním zápasem v roce rozloučit dvanáctým vítězstvím v řadě. Bohužel se to nepovedlo, jelikož se soupeř nikam netlačil a odjížděl nám do brejků. Zbytečně jsme faulovali a dostali jsme dva góly v oslabení. Po druhé třetině jsem týmu říkal, že to bude o jednom gólu a bohužel jsme špatně vystřídali a inkasovali jsme na 3:4 my. Poté to už bylo jen o štěstí,“ uvedl pro klubový web vsetínský kouč Jiří Weintritt. Příliš smutnit ale Moravané nemusí. I přes porážku jsou stále v čele CHANCE ligy o tři body před Porubou. Ta má ovšem oproti Vsetínským dva zápasy k dobru.

VHK ROBE Vsetín - HC Baník Sokolov 3:4.Zdroj: VHK ROBE Vsetín / Martin Vojtěch Víta

Radost po duelu pochopitelně zavládla v táboře Baníku Sokolov. „Tento zápas hodnotím velice kladně, jelikož jsme urvali tři body nad jasným favoritem. Dnes (ve středu) jsme předvedli výborný bojovný, systémový hokej. Klukům chci hlavně poděkovat, protože jsme sem přijeli v malém počtu. Velký klobouk dolů za to, co tady předvedli,“ liboval si hlavní trenér Sokolova Martin Štrba.

Jeho družina se díky importu tří bodů posunula v tabulce na deváté místo před Zlín, Kolín i Šumperk a tři body za osmý Frýdek-Místek. Další utkání hraje Baník 4. ledna od 17.30 na ledě Dukly Jihlava (sedmý tým průběžné tabulky).

