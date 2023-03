„Jsem rád, že jsme poslední zápas vyhráli před našimi fanoušky. Opět smekám před hráči, kteří to odřeli, a tentokrát se k nám to štěstíčko přiklonilo,“ pochvaloval si vítězné loučení se sezónou, ve které Sokolov obsadil konečnou 12. příčku, trenér Baníku Martin Štrba.

Do vedení šel Sokolov v 15. minutě, kdy dostal Adam Rulík přihrávku na modrou čáru od Adámka, napálil puk na branku a ten skončil za překvapeným brankářem hostů Postavou. Přerov pak srovnal ve třetí třetině, kdy se vyrovnávací brankou blýskl Hrdinka. opálit a srovnat na 1:1. Sokolov si vzal vedení zpět v 59. minutě, kdy dorazil Křemenův pokus do odkryté branky Matěj Zadražil a pojistku pak pak třicet vteřin před třetí sirénou trefou do prázdné branky Stanislav Vrhel.

„My jsme šli do sezony s jasným cílem, tím bylo play-off, klidně z desátého místa, ale to se nepovedlo. V závěru sezony nás skolila viróza, ale na to se nechceme vymlouvat, když jsme během celé sezony podávali nevyrovnané výkony, a to nás to asi stálo,“ zklamaně se ohlédl za právě skončenou sezónou sokolovský kapitán Tomáš Rohan.

HC Baník Sokolov – HC Zubr Přerov 3:1 (1:0, 0:0, 2:1). Branky a nahrávky: 15. Rulík (Mat. Adámek, Švec), 59. Zadražil (Křemen), 60. Vrhel (T. Rohan, Hauser) – 41. Hrdinka (Kratochvíl, Pechanec). Rozhodčí: Valenta, Kosnar – Bělko, Baxa. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 415.