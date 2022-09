Dnes na hokej do KV Areny Fanoušci karlovarské Energie mohou dnes zamířit opět na hokej do KV Areny. Svěřence karlovarského trenéra Davida Bruka totiž čeká v karlovarské aréně další přípravný zápas před startem nového ročníku Tipsport extraligy, ve kterém se energetici postaví od 17.30 hodin litvínovské Vervě.

„Postupně si to sedá a jsme rádi, že máme výsledky. Je to pozitivní, když se nemusíme ničím trápit, ale pořád je to jen příprava a extraliga bude úplně o něčem jiném,“ pochvaloval si Vondráček.

Tomáši, vítězství na BMW Cupu, když jste ve finále porazili silný Norimberk až v prodloužení…

Od soupeře jsme takový hokej čekali. Věděli jsme, že jsou velcí a silní. Trenér to měl docela dobře přečtené, že nás čeká urputný hokej až do konce. Jsme rádi, že jsme to zvládli, i když jsme to mohli udržet na vítězství už v normální hrací době.

Vedli jste 2:1 po dvou třetinách. Ve třetí třetině to vypadalo, že máte víc ze hry, a paradoxně jste dostali v tu chvíli branku. Ale asi to s týmem nijak neotřáslo, je to tak?

Neotřáslo. Myslím si, že to byla možná jediná šance, kterou soupeř měl, a je škoda, že jsme víc šancí neproměnili my, aby zápas mohl být dohraný v klidu.

Vyhráli jste popáté za sebou v přípravě a už se blíží extraliga. Jste spokojeni i v tomto ohledu, že výkon jde postupně nahoru?

Ano, postupně si to sedá a jsme rádi, že máme výsledky. Je to pozitivní, když se nemusíme ničím trápit, ale pořád je to jen příprava a extraliga bude úplně o něčem jiném.

Zase jste si pomohli brankou v přesilovce…

Myslím si, že přesilovky nám moc nešly. Hodně na nich pracujeme, takže je pozitivní, že se nám v tomto zápase podařilo přesilovku využít a gól dát. Snad budou přesilovky stále lepší.

PODÍVEJTE SE: Slavia přišla o domácí neporazitelnost, nestačila na Hostouň

Do zahraničí jste vyrazili po delší době. Jak byste hodnotil organizaci turnaje a co turnaj dal týmu?

My jsme určitě rádi, když můžeme změnit prostředí a srovnat se s jinými ligami. V sobotu s rakouskou a v neděli s německou nejvyšší ligou. Je to skvělé zpestření a bylo pěkné podívat se do Norimberka. Já kvituji takovéto turnaje v létě.

Už se pomalu blíží začátek extraligy. Jak se na ni těšíte?

Já doufám, že se nám podaří dobře vstoupit a že budeme předvádět hokej, kterým budeme bavit lidi a který bude účinný.

Na turnaj dorazilo i hodně fanoušků z Karlových Varů, jak byste ocenil jejich výkon v hledišti a i to, že vůbec přijeli?

Chtěl bych fanouškům poděkovat, že přijeli, moc si toho vážíme a doufám, že jsme jim udělali radost.

Marie Valentová, Daniel Kubelka