Loňskou sezónu začal v dresu nováčka druhé hokejové ligy, Stadionu Cheb. Tady stihl před ukončením soutěže odehrát pět zápasů, v nichž připsal tři gólové asistence. "Z osobního hlediska to nehodnotím vůbec dobře, nehrál jsem tak, jak bych chtěl, a tím pádem jsem měl i malý icetime. Ale týmově to bylo celkem dobré, až na ten začátek, ten se nám moc nepovedl. Ale hodnotí se to těžce, moc dlouho se totiž nehrálo…," vrací se ke svému chebskému působení.

Sezónu potom dohrával v Šumperku, v první lize, kde měl nahradit obránce Petra Gewieseho, který zamířil do Vítkovic. A Záruba si vedl více než dobře. Naskočil v 19 zápasech, v prodloužení rozhodl parádní akcí zápas v Havířově, celkem připsal osm kanadských bodů. "Do Šumperku jsem se dostal přes svého agenta, který se o mne perfektně stará. Stát celou sezónu v takhle nízkém věku by bylo až devastující pro můj hokejový vývoj. Musím říct, že jsem si na tu štaci v Šumperku věřil, stejně tak mi hned od začátku věřil trenér a sázel na mě ve všech situacích. Hrál jsem obrovské porce minut a to bylo super," byl spokojen 21letý obránce.

Teď je Richard Záruba v Havířově, v dalším týmu Chance ligy. "Havířov se mi snad dva dny po sezóně ozval, že by o moje služby měli zájem, a to mě velice potěšilo," vysvětluje Richard Záruba, jak se ocitl v kabině Azetu.

Tady je zatím velmi spokojen. "I s vedením, které se mnou komunikuje kdykoliv, když je potřeba," poukazuje.

Cíl má teď jasný. "Hlavně stabilně hrát a vybojovat si v týmu nějakou pozici, která mi bude sedět," má jasno rodák z Klášterce nad Ohří. "Týmový cíl je samozřejmě play-off a vyhnout se strašákovi, že padá tolik týmů," doplňuje.

K posunutí zase kousek dopředu může Zárubovi dopomoct kvalitní prostředí. "Musím říct, že je to tu fajn, v kabině jsou super kluci, letní příprava má velkou kvalitu," hlásí z Havířova.

Jaká byla letní příprava v Azetu? "Musím říct, že ‚suchá‘ je vždycky náročná, ale je to takové to období, kdy nemáte zápasové tempo a stres z výsledků. Můžete se tak soustředit sám na sebe. Tady v Havířově mě překvapila určitě i novými cviky, které tady praktikuje náš kondiční trenér. Pár z nich jsem dělal vůbec poprvé a pro mě další výborná zkušenost. Překvapilo mě soustředění v Jeseníkách, které, musím říct, bylo velice náročné," říká na závěr Richard Záruba, který je stále hráčem Klášterce. V mládeži si ho vybral jako nadějného beka Chomutov, později přešel do Karlových Varů, kde zůstal až do juniorů a také zde naskočil v jednom duelu za áčko do extraligy, k tomu přidal čtyři zápasy v barvách prvoligového Sokolova. Poté již putoval do zmíněného Chebu.