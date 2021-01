Po páteční výhře nad Zlínem 5:1 nastoupili energetici v neděli opět doma, tentokrát proti Olomouci.

„Odehráli jsme velmi těžké utkání, s houževnatým soupeřem, který hraje velmi silový hokej, je velmi dobře organizovaný do obrany a těžko se proti němu prosazuje. Snažili jsme se na to připravit, ale dělalo nám to po celý zápas velké problémy,“ přiznal karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Hosté z Hané na západě Čech dvakrát vedli, ve 20. minutě poslal Olomouc při přesilové hře do vedení Kucsera. Stejný hráč, opět v početní výhodě, ve 46. minutě odpověděl na předchozí vyrovnání Vondráčka – 1:2. „Hosté hrozili z brejkových situací a hráli výborně přesilové hry,“ poznamenal asistent Energie.

Karlovarští ale předvedli povedený obrat. Ve 48. minutě srovnal, rovněž z přesilovky, Mikúš a v 52. minutě strhl výhru na domácí stranu po asistenci Fleka Tomáš Rachůnek – 3:2. „Jsme rádi, že jsme dokázali týmovým, obětavým výkonem zápas vybojovat a zlomit černou sérii utkání s Olomoucí na domácím hřišti, kde se nám ty zápasy nedařily. Dneska jsme to ubojovali, za to patří celému mužstvu velký dík,“ vzkázal na závěr Tomáš Mariška.

V úterý Energie cestuje do Liberce, kde se v 18 hodin postaví Bílým Tygrům.

HC Energie Karlovy Vary – HC Olomouc 3:2 (0:1, 1:0, 2:1).



Branky a nahrávky: 23. Vondráček (Redlich), 48. T. Mikúš (Černoch, T. Rachůnek), 52. T. Rachůnek (Flek) – 20. Kucsera (J. Káňa, Ondrušek), 46. Kucsera (Nahodil, J. Káňa).

Rozhodčí: Svoboda, Pražák – Brejcha, Gerát. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:2. Oslabení: 0:0.

Karlovy Vary: F. Novotný – M. Rohan, Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán, Zábranský, D. Mikyska – T. Rachůnek, T. Mikúš, Flek – M. Zabloudil, Hladonik, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý, Vondráček.

Olomouc: Konrád – Švrček, Dujsík, Vyrůbalík, Škůrek, Ondrušek, A. Rutar, Valenta – J. Káňa, Nahodil, Kucsera – Ostřížek, Kolouch, V. Tomeček – Burian, Ministr, Bambula – Tomajko, Handl, Gřeš.