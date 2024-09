Hledaný Tomáš Kolařík z Chebu odjel 19. září do školy v Chebu, tam ale nakonec nedorazil. Ve stejný den měl chlapec mluvit také se svou matkou, které uvedl, že domů nepojede, jelikož jede za kamarádem do Ostrova u Karlových Varů. Kdy se vrátí ale své matce neuvedl. "Do současné doby se nevrátil a nepodal o sobě žádnou zprávu. Při odchodu na sobě měl mít bílou mikinu s kapucí, bílé tričko, šedivé kalhoty, bílé boty a černý batoh," upřesnila policie.

Hledaný Tomáš Kolařík. Foto: PČR

Chlapec u sebe má mobilní telefon, který je ale nedostupný. Neužívá žádné léky a neměl by být v ohrožení života.

V případě, že máte o chlapci nějaké informace, můžete je sdělit policii na lince 158.