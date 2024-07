Pavla Sofilkaničová dnes 13:14

Čtyřiapadesátiletý muž z Aše, který pracoval jako řidič náklaďáku Mercedes-Benz u regionální přepravní firmy, čelí obvinění ze zpronevěry. Od začátku července minulého roku do poloviny ledna letošního údajně padesátkrát tankoval naftu nejen do firemního auta, ale i do svých kanystrů.