Pavla Sofilkaničová dnes 15:16

Dva muži ve věku 41 a 42 let z Chebu začali v polovině června vydírat sedmašedesátiletého provozovatele baru. Přišli k němu do podniku a tvrdili, že ublížil jedné z jejich kamarádek. Nabídli, že to nebudou řešit s policií, pokud jim zaplatí.