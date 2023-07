Pod širým nebem se už v pátek 14. července v osm hodin večer rozezní na nádvoří zámku Kynžvart známé písně z repertoáru nejznámějšího českého zpěváka Karla Gotta. Ondřej Provazník svým hlasem, jedinečným interpretačním stylem a vášní pro Mistrovy skladby připomene hity Karla Gotta, tak jak je všichni jeho fanoušci znají.

Felix Slováček a Ondřej Provazník oslaví Karla Gotta koncertem v Kynžvartu | Foto: Se svolením Václav Šiška / fantomnazamku.cz

Muzikantská legenda Felix Slováček, který letos po boku téměř tří desítek sólových hostů - předních českých zpěváků, zpěvaček a muzikantů a nepochybně svého bigbandu oslavil 2. května ve vyprodané Lucerně své 80. narozeniny, vystoupí společně právě s Ondřejem Provazníkem, a to na nádvoří zámku Kynžvart s vybranými hudebními hity velikána Karla Gotta. „Máte se opravdu na co těšit, bude to nezapomenutelná atmosféra kouzelného západočeského zámku,“ říká Felix Slováček a dodává: „Ondřej Provazník má bez přehánění hlas jako sám Karel Gott kolem čtyřicítky, když zavřu oči, jako by tam stál Karel. Asi právě proto dostal Provazník jako jediný souhlas s použitím jeho jména.“

Slováček sám vzpomene na Karla, zahraje známé skladby, a navíc coby host večera zazpívá jeho dcera Anna Julie Slováčková.

"Letos jsme pro návštěvníky připravili jeden speciální koncert k výročí Karla Gotta, a to na pátek právě 14. července. Ten den by Karel Gott oslavil své narozeniny, a tak jsme si s Felixem a Ondřejem řekli, že to oslavíme koncertem na Mistrovu počest,“ uvádí producent koncertu Václav Šiška s tím, že i zámek Kynžvart má spojitost s Gottem. Blíží se totiž výročí šedesáti let od uvedení českého celovečerního filmového muzikálu Kdyby tisíc klarinetů, který se natáčel právě na zámku Kynžvart. Hlavní role si v muzikálu zahráli Karel Gott, Waldemar Matuška, Eva Pilarová, Hana Hegerová, Jiří Šlitr a Jiří Suchý.

Diváci se na nádvoří zámku Kynžvart mohou těšit na hity jako Být stále mlád, Stokrát chválím čas, Zůstanu svůj, Lady Carneval, Krev toulavá ale hlavně také na filmovou skladbu Dotýkat se hvězd. „Tu zazpívá Ondřej Provazník s Evou Pilarovou, jejíž hlas se propojí s živým vystoupením. Tato jedinečná kombinace talentu vznikne díky Janu Kolomazníkovi, manželu Evy Pilarové, jemuž patří velké poděkování za vstřícnost,“ dodává producent Václav Šiška.

Vstupenky je možné zakoupit online na www.fantomnazamku.cz