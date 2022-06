U Černého jezera, které se nachází mezi Odeří a Lužcem na Karlovarsku, natáčí v těchto dnech filmaři. Jde o absolventský dvacetiminutový snímek studenta režie FAMU Petra Pylypčuka nazvaný Osmý den. Filmaři tu pobývají od 10. do 20. června. Filmový štáb tvoří studenti, kteří spolu točí už od prvního ročníku. Roli dvou ústředních postav svěřili nehercům, stejně jako další role.

Jak prozradil režisér, jeho bakalářský film pojednává o náboženské sektě, s níž má zkušenosti, velká část jeho rodiny totiž uznává poměrně radikální křesťanství. "Hlavním tématem filmu Osmý den je dospívání v prostředí striktní náboženské sekty. Chci, aby Osmý den byl věrohodnou výpovědí o střetu svobodné vůle a ideologické indoktrinace, které jsou vystaveny děti vyrůstající v tomto prostředí. Tento střet představuje vzdor šestnáctileté hlavní hrdinky Anny proti přísným pravidlům, která musí všichni členové společenství dodržovat. Anna, společně se stejně starým Josefem, utečou a jejich nová svoboda se chvíli zdá být vším, o čem kdy snili. Po prvním sexuálním zážitku, který společně s Josefem prožijí, ale Anna zjišťuje, že Josef není ochotný se jejich starého způsobu života vzdát," uvedl režisér.

"Osmý den je pro mě velmi osobním filmem. Část mojí vlastní rodiny je součástí uzavřeného náboženského společenství, které dovnitř nepouští nikoho zvenčí a stejně tak neodpouští těm, kteří nějak poruší její jasně daná pravidla. Půlka mé rodiny je vlastně radikálně věřící a mnoho záběrů vychází z mých vlastních zkušeností. Hlavní postava Anny je silně inspirovaná mojí sestřenicí, která vyrostla v prostředí Svědků Jehovových a její vlastní dospívání se neobešlo bez mnohých pokusů o útěk a následných návratů zpět domů. I když je teď už sama plnoletá, nadále zůstává součástí sekty," pokračoval umělec. Právě vyostřené životní situace a skutečné příběhy budou podle něho hlavními tématy v jeho budoucí tvorbě.

Autor měl už při sepisování scénáře jasnou představu, jak má vypadat místo, kde se děj odehrává. Musela tam být louka, jezero, kterých není u nás mnoho, roklina i potůček. "To místo jsem začal hledat v době, kdy panoval tvrdý lockdown a já vlastně ani nemohl opustit Prahu. Projížděl jsem tak Google mapy metr po metru a hledal vhodné jezero. Trvalo mi dlouho, než jsem ho našel," vysvětlil.

Roli Anny dostala studentka střední školy Caroline Barnard z Prahy a Josefa Jan Pokorný z Brna "Vybírali jsme je asi ze tří set lidí, kteří prošli castingem. Jsou herecky naprosto nepolíbení a stalo se to, co jsme potřebovali. Panuje mezi nimi obrovská chemie, ačkoliv se předem neznali. Do komparsu jsme pak obsadili místní lidi," doplnil producent Kryštof Burda, který také dokončuje poslední ročník na FAMU.

Na snímku Osmý den se podílela nejen koprodukčně Česká televize, podpořil ho i Karlovarský kraj, který pomohl finančně i jeho výrobě. "Počítáme, že ke zhlédnutí bude na festivalech a předpokládáme, že ho do své nabídky začlení i Česká televize. Díky svému námětu by mohl být také doplňkem na besedách o náboženských sektách," uzavřel začínající producent.