Herečka a moderátorka Iva Hüttnerová je známá také jako malířka poetických obrazů.

Výstava Ivy Hüttnerové. | Foto: Václava Simeonová st.

Její díla jsou až do 4. října k vidění v galerii Goethe mariánskolázeňského muzea. O Ivě Hüttnerové je známé, že je spjata s Karlovarským krajem. V Karlových Varech strávila sedm let, ráda jezdí do Františkových Lázní i do Mariánských Lázní. Na vernisáži čekalo herečku a malířku překvapení, akce se zúčastnil herec a její bývalý profesor Jan Přeučil. Její obrazy jsou pohádkově milé, ale najdou se mezi nimi také smutná díla. „Samozřejmě že se můj duševní stav odráží v obrázcích,“ řekla Iva Hüttnerová.