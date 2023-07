/VIDEOKLIP, FOTO/ Narozeniny oslavila sopranistka Anna Gálisová z Chodové Plané v jízdárně ve Světcích, kde pro publikum připravila narozeninový koncert. Zazněly operní árie i lidovky a zpěvačka představila i nový video klip natáčený z kraje léta na Krasíkově.

Jízdárnou zněly písně narozeninového koncertu Anny Gálisové. | Foto: Foto: Martina Sihelská

Sobotní koncert přinesl i několik překvapení a prvenství. „V jízdárně jsme měli už koncerty, ale narozeninový je první,“ řekl kastelán zámku v Tachově a průvodce v jízdárně Pavel Voltr. Jako překvapení byla pro návštěvníky připravena na závěr koncertu mimořádná prohlídka jízdárny. Dalším překvapením bylo uvedení premiéry video klipu Touha, nazpívaného na motivy skladby Wishing you were somehow here again, a natáčeného na Krasíkově.

Zdroj: Youtube

I v tropickém dni narozeninový koncert navštívilo padesát posluchačů. „V Jízdárně se mi zpívalo celkem dobře. Na to, že bylo celý den horko, tak to nakonec dobře dopadlo,“ sdělila Anna Gálisová a dodala, že publikum bylo skvělé. „S nimi jsem si to užila.“

Po uzavírce přejezdu čeká řidiče další omezení provozu u Chodové Plané

Zpěvačka, jejíž hlas zněl i ve Svatovítské katedrále a koncertuje na řadě míst západu Čech, plánuje další akce. „Ráda bych se chtěla posunout v republice dál, a koncertovat například v Praze a také na Moravě,“ naznačila s tím, že ale v současnosti konkrétní místo a termín na koncert nemá. „Určitě chci dále pokračovat, a natočit ještě několik videoklipů tento rok. Také bych se chtěla zúčastnit dalších pěveckých soutěží nejen v České republice,“ dodala.