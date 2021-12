Zúčastnila se regionální soutěže Top RoofTop Talenty, kde se dostala až do finále a teď chystá debutové album. „S kapelou to bylo tak, že v loňském roce za hlubokého locdownu jsem uvažoval o nějaké změně. V minulosti jsem hrával se skupinou Bankrot. Přemýšlel jsem ale, co by mohlo oslovit širokou veřejnost, zkrátka jsem zatoužil založit novou skupinu. Bylo potřeba sestavit tým. Připadal jsem si jako Chris ze Sedmi statečných, protože jsem postupně dával kapelu dohromady, hledal její členy. Opravdu se povedlo. Momentálně má kapela Zavěšený kafe šest hudebníků,“ říká frontman kapely Pavel Kohn z Ostrova nad Ohří.