Kapela Kroky Michala Davida si Sokolov zamilovala, proto tady účinkovali už počtvrté v řadě. „Náš první společný koncert jsme uskutečnili v roce 2011, takže už spolu hrajeme jedenáct let. Po celou dobu koncertujeme v Čechách, na Moravě, ale i na Slovensku. Dokonce jsme hráli i v Dubaji na Československém plese. My jsme vlastně každý z nás měl svou kapelu, ale jako přátelé jsme se scházeli a vždy končili u písní Michala Davida, nehledě na to, že s Michalem se dobře známe a přátelíme se. Dá se říct, že nám částečně předal žezlo, protože jak pravil, už všechno i v té době nestíhal, tak naši ideu na rivavel kvitoval,“ uvádí kytarista a zpěvák kapela Kroky Michala Davida David Laštovka s tím, že fanouškům se jejich styl líbí. „My si naše aranže děláme trochu jinak, než Michal, takže tím se trochu odlišujeme, ale ty písně jsou tak nadčasové, že na ně tančí všechny věkové kategorie,“ uvádí.