Hirošima, má láska, je film z roku 1959, který uvede festival v nově restaurované verzi. Na zásadní lidský smysl je zaměřeno vlastní téma mezinárodního filmového festivalu Marienbad, který je věnovaný experimentální a nezávislé tvorbě. Právě proto došlo na výběr tématu letošního ročníku, a tím je Nic jsi neviděl.

Festival se zaměří na zrak doslovně i metaforicky a autoři se dotknou otázek jako: Co znamená skutečně vidět? Můžeme vidění reality nebo i filmovou zkušenost vůbec zprostředkovat? Jaké jsou limity mediované zkušenosti a jakou roli v kolektivní paměti může mít film? „Tematický rámec programu tento rok definuje film Hirošima, má láska z roku 1959, který bude uveden v nově restaurované verzi jako součást dlouholeté retrospektivy režiséra Alaina Resnaise,” sdělil programový ředitel Tomáš Vobořil.

Mariánské Lázně nedávno zapsané na Seznam světového dědictví UNESCO tak letos ožijí festivalovým děním, a to také proto, že program se rozroste do centra města, a kromě areálu Lesního mlýna - Donbas se navrátí také do Městského divadla Mariánské Lázně, Městského muzea a na Hlavní kolonádu. „Největší novinkou je, že Marienbad se navrací k formátu soutěže a zakládá rovnou dvě soutěžní sekce. Forum Marienbad: Hlavní soutěž zaměřující se na filmy experimentální povahy a Forum Marienbad: Audiovizuální eseje, sekci jejímž cílem je prezentace videografických filmových studií a podpora audiovizuálních esejistů,“ řekla ředitelka festivalu Zuzana Stejskalová.

Sekce Výběr, dramaturgická páteř festivalu, uvede již tradičně hosty z různých kontextů filmového experimentu formou masterclass, retrospektiv a site-specific projektů. Sekce Vzory představí výběr celovečerních filmů z historie i současnosti od etablovaných filmařů, které vnáší experiment do mainstreamu umělecké kinematografie.

Filmový program se volně prolíná s hudebními projekty v sekci Dojetí. Hranice mezi audiovizuálními performancemi a koncerty jsou každým rokem tenčí. V rámci něj vystoupí několik umělců, kteří experimentují se zvukem nebo kombinují rovnoměrně hudbu s projekcemi.

Mezinárodní festival věnovaný experimentálním a nezávislým filmům Marienbad se koná od 13. do 16. července v centru Mariánských Lázní a jde letos už o 8. ročník. Mezinárodní porota opět udělí ocenění v oblasti experimentálního filmu a nově audiovizuální esejistiky.