„A teď nedýchat,“ velí režisér Jaroslav Soukup herci ležícímu na pitevním stole. Ten ví, že se nesmí ani pohnout. Hraje mrtvolu, na kterou se právě přijela podívat Soňa Norisová alias kapitánka Jana Vinická, hlavní hrdinka Policie Modrava. Natáčení čtvrté řady oblíbeného seriálu se přesunulo na patologii Klatovské nemocnice. Na pitevně se postupně vystřídalo během natáčecího dne celkem šest mrtvol.

Natáčení seriálu Policie Modrava | Video: Deník/Milan Kilián

„Po divočině na Šumavě jsme zavítali do Klatov a začínáme klasicky pitevnou, kam se nikdo z nás úplně netěší. Jsou tu lidé, kteří to dost těžko snáší, já to naštěstí celkem zvládám, i když se už těším na výslechy na kriminálce, i když tam mám víc textu,“ přiznala Deníku Norisová.