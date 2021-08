Do divadla nastupují nové i staronové tváře. Nově se lidé mohou těšit na Petra Urbana, po přestávce se vrací také Vuk Čelebić.

Sezonu nového začátku v Chebu zahájí velkolepý muzikál s živým orchestrem Chyť mě, jestli na to máš. A právě v tomto muzikálu zaskakoval v červenci jednu z rolí agentů nový člen pánského osazenstva, osmadvacetiletý Petr Urban. Přichází do Chebu přímo z pražské DAMU, kde absolvoval studium herectví titulní rolí v Čechovově Platonovovi.

Jeho tvář mohou diváci znát už také z různých reklam, seriálů, studentských filmů a také z poslední pohádky Zdeňka Trošky Zakleté pírko, kde ztvárnil roli zakletého prince Vítka. Petr Urban se také může pyšnit titulem mistra republiky v házené.

V Západočeském divadle v Chebu se Petr Urban představí například v mnoha shakespearovských rolích v komedii Shakespeare ve 120 minutách.

Proč jste se při volbě angažmá rozhodl pro Západočeské divadlo v Chebu?

Již během studia na DAMU jsem sledoval chebské divadlo přes Dana Mišáka, se kterým jsme se už dříve setkali. Ptal jsem se i lidí, kteří s divadlem spolupracovali a všichni mi řekli to samé. Že v Chebu je kvalitní soubor, dělají se tu kvalitní inscenace, ale že je tu hlavně skvělá parta, která drží při sobě. To pro mě bylo velmi důležité.

Několik týdnů už jste tu strávil. Naplnilo se vaše očekávání?

Zatím to vypadá, že je to všechno do puntíku pravda. V Chebu se cítím skvěle a nemůžu se dočkat, až skončí divadelní prázdniny a začne sezona. A taky až budu mít čas si projít celé město. Zatím mám zmapované jen centrum, které je opravdu nádherné. Těším se na společné chvíle v divadle i mimo něj. Doufám, že budu kvalitní posilou místního ansámblu, a udělám vše pro to, abych o tom přesvědčil jak kolegy, tak hlavně diváky.

Jak trávíte letošní divadelní prázdniny?

Zatím jsem stihl chodit pár dní po Jeseníkách, jinak mám celkem pracovní léto. Letní scény, natáčení, nebo jsem také týden učil herectví na letní Ambroziádě, tedy na vzdělávacích uměleckých kurzech pro děti a mládež. A byla to skvělá zkušenost, na kterou nezapomenu. Hlavně díky dětem, které jsem měl na starosti. Byly naprosto skvělé. Toto léto nic neplánuji a nechávám se unášet okamžiky a nečekanými příležitostmi.

Dalším, kdo se nyní v Chebu začne po roční pauza objevovat na scéně častěji, je třiatřicetiletý Vuk Čelebić. Rodilý Pražák s černohorskými kořeny působil v Chebu už od roku 2015, lidé ho také mohou znát z televizních inscenací a seriálů. Divadelní fanoušci si jej pamatují jako Jana Koudelu z inscenace Cejch a hlavně jako Valmonta z Nebezpečných vztahů.

Čelebić nazkoušel v červnu za nemocného Petra Németha hned čtyři role a díky tomu se mohly konat premiéry. Minimálně ve Hře, která se zvrtla, ho diváci budou jako stálého hosta vídat i dál.

Proč se do Chebu vracíte?

Můj život je velice turbulentní záležitost. Od jisté doby se snažím přespříliš neplánovat, jelikož se všechno může ve vteřině změnit, a pak je člověku trochu trapné, jak plány pořád upravuje nebo ruší. Snažím se z dnešní doby nezbláznit, i když bychom na to měli právo trochu všichni. Snažím se brát věci, jak přicházejí, a důstojně se s nimi poprat. Z Chebu jsem svého času odcházel, poněvadž jsem potřeboval zapomenout. Ale vždy jsem měl tohle divadlo rád a cítil jsem se tu, jako bych nikdy neodešel. Soubor v Chebu je rodina se všemi tetičkami, strýčky, mladšími i staršími sourozenci..

Jaký je váš vztah k Chebu?

Mám rád Cheb na jaře a v létě, v zimě o něco méně. Jako jižan jsem spíš teplomilný, ale to není ten hlavní důvod. V zimě se toho zkrátka děje méně. Když zasvítí sluníčko a obyvatelé vylezou do ulic a parků, Cheb ožije, a to je teprve paráda. V zimě mají Chebané divadlo. Chodí do něj rádi, a to je skvělé.

Jaké bylo vaše letošní léto?

Léto jsem si užil moc, byli jsme s dcerami na vodě, jsou z nich super vodačky. Ale je jasné, že to byla už trochu jiná voda. Jinak super festival v Nové Roli, chalupa v jižních Čechách, zoo, koupaliště, výstava, kina. Vše, co předtím nešlo a nedocházelo nám, jak moc to chybí.

Sezona nového začátku se blíží, začínáte hrát už za pár dní. Jak se cítíte před tímhle staronovým začátkem?

Nejvíc se těším na nějakou pořádnou výzvu. Baví mě překonávat sám sebe, posouvat hranice fyzička i herečna. Rád bych se naučil líp zpívat a tancovat. Záskoky, které jsem v červnu absolvoval za Petra Németha, jsou super, ale je náročné uchopit celou myšlenku naráz a do role se vžít během pár zaskakovacích zkoušek. Budu rád, když časem přijde ně-jaká role jen pro mě a budu si ji moct vytvořit od prvopočátku.