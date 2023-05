Píše se rok 1920 a do domorodé osady v Oklahomě přijíždí mladý muž, který neví, co se životem. Je to místo zaslíbené, ale i prokleté. To ovšem Ernest zatím netuší. Tak začíná snímek The Killers of the Flower Moon, který s velkým ohlasem představil režisér Martin Scorsese na filmovém festivalu v Cannes.

Film Martina Scorseseho, natočený na motivy knihy Davida Granna „Krvavé prachy - Osedžské masové vraždy a zrod FBI“, se vrací k sérii brutálních mordů domorodých obyvatel v Oklahomě ve 20. letech minulého století, za nimiž stálo několik bílých Američanů. Ti cíleně likvidovali zdejší příslušníky Osedžů, kteří pohádkově zbohatli díky ropě, jež vytryskla na jejich území. Stačilo se přiženit do domorodé rodiny, pak její členy postupně zlikvidovat a převzít správu nad jejich majetkem. Podivná úmrtí zůstávala dlouho nevyšetřená, než se do kauzy vložil mladý agent jménem Edgar J. Hoover, budoucí šéf tehdy se rodící FBI.

Navrácená důvěra

Martin Scorsese, Robert De Niro i Leonardo DiCaprio, který přijel - jako jeho Vlk z Wall Street - do Cannes na své jachtě, zářili na festivalu spokojeností. Čekala na ně spousta selfíček, radosti, úsměvů, fotografů a fanynek, které křičely: „Leo, Leo!“, „Bobe, Bobe“ a také „Márty!“ Premiéra jejich filmu i následná tisková konference v Cannes byly emotivní. Na červeném koberci stanuly i původem domorodé herečky Lily Gladstoneová, Cara Jade Myersová a Tantoo Cardinalová, které hrají ve filmu osedžské ženy.

„Náš národ tyto tragické události stále souží. Ale rád bych tu jménem Osedžů řekl, že film Martina Scorseseho je pro nás něco jako navrácená důvěra,“ řekl s dojetím zástupce Osedžů novinářům.

„Jejich hodnotami jsou láska, respekt, úcta k zemi, přírodě a jejímu řádu,“ řekl Scorsese, jenž kvůli filmu prostudoval řadu pramenů. „Chtěl jsem o osedžském národu vědět co nejvíce, abych mohl film natočit. Odjeli jsme tam a dlouhý čas s nimi pobývali a vyprávěli si. A musím říct, že osobní setkání s nimi bylo pro mě zásadním momentem nejen v kariéře, ale i životě. Hodnoty, které vyznávají a které jsem předtím zmínil, by měly být základními principy na celé naší planetě. Mně osobně to úplně změnilo životní úhel pohledu.“

Paralela s Trumpem

Zástupce Osedžů k tomu dodal, že řada mladých příslušníků jeho národa spolupracovala se Scorseseho štábem a hrála před kamerou. „Jejich vzpomínka na natáčení bude pořád živá, byli nesmírně nadšení z toho, že v jejich příběhu hrají tak slavní herci jako Leonardo DiCaprio nebo Robert De Niro,“ ocenil.

De Niro, pro něhož jsou The Killers of the Flower Moon už desátým filmem se známým režisérem, podotkl, že jeho postava Billa Hala má určité společné rysy s Donaldem Trumpem. „Bill se tváří jako spojenec bohatých domorodců, který pomáhá v jejich osadě a při ropných aktivitách a obchodech, ale ve skutečnosti sleduje vlastní sobecké zájmy, zrazuje je a spřádá plány na jejich likvidaci. Vidíme stejné chování i v dnešní Americe – myslím, že víte, o kom mluvím. Ten chlap je blb,” prohlásil De Niro.

„Řada lidí si myslí, jaké úžasné věci Trump dělá a jak pomáhá lidem. Ale je to pomatenost. Musíme mít v jeho případě oči pořád otevřené a hlídat, jak si počíná.“

Na otázku, jaké šťastné pocity či zážitky ho pojí s festivalem na Riviéře, odpověděl bez zaváhání. „Chvíle, které jsem tu prožil s filmem Taxikář. To jsem byl ještě mladý a všechno bylo pro mě nové a intenzivní,“ řekl upřímně herec na adresu dramatu z roku 1976, které tu vyhrálo Zlatou palmu za nejlepší film.

The Killers of the Flower Moon je v každém případě záslužný a velkoryse vyprávěný snímek, který kombinuje úchvatné záběry přírody, tichých osedžských rituálů, archivní záběry, akční i emotivní scény. Jako obvykle nabízí vynikající hudební doprovod, mimo jiné skladby od Preciouse Mckenzieho.

Jak se točil film aneb Martin Scorsese o svých „zabijácích“

Osedžové

„Jsou jiní než my, ve všech ohledech. Stěží by mohli žít v našem moderním společenském modelu, spojeném s vládou peněz, úspěchu a soukromého majetku. Mají jiné hodnoty. Právě o nich a o tom, že by měly být inspirací pro nás všechny, jsem chtěl vyprávět.“

Odpovědnost bílých lidí

„Náš film je také příběhem o odpovědnosti bílých Američanů, o tom, že jsme kdysi ve vztahu k domorodým národům na jejich půdě selhali. Chovali jsme se, jako by to byla naše půda, ale tak to není. Příběh zabitých Osedžů je o(ne)lidskosti, kterou chceme tímhle filmem připomenout.“

Srdce filmu

„Je to láska hlavní dvojice ve filmu, Mollie a Ernesta. Přivedla mě k tomu jedna z osedžských žen v době, kdy jsme u nich v osadě pobývali během příprav k natáčení. Mluvili jsme o filmu a o tom, jak ho chci udělat a ona v jednu chvíli řekla: Mollie a Ernst se milovali, to je důležité a na to byste neměli ve scénáři zapomenout. Měla pravdu. A já díky ní našel srdce filmu – je jím velká láska domorodé ženy a bílého Ernesta, jež prochází vší tou hrůzou a smrtí, a přesto zůstane silná.“

Leonardo DiCaprio

„Scénář jsem psal cíleně pro Roberta a Lea. Byli jasnými protagonisty od první chvíle. S Bobem pracuji dlouhé roky a právě on mě upozornil na Leonarda. Leo dokáže jít do nitra postavy, být hluboko v ní. Je přirozený filmový herec, v každé situaci vidíte v jeho výrazu, co se s figurou děje, co prožívá, i to nejmenší hnutí mysli. Jsem rád, že jsme se všichni mohli potkat u tohoto pro mě zásadního filmu života.“

Robert De Niro

„Bob toho moc nenamluví, většinou řekne něco jako: Tohle je dobrý. Nebo: Na tohle by byl ten člověk dobrej. Když s Leonardem točil snímek Dospívání po americku, povídali jsme si jednou spolu telefonicky o nějakých jiných projektech. A on najednou říká: Točím teď s jedním mladým klukem. Měl bys s ním někdy něco udělat. Překvapilo mě to, protože to bylo poprvé, kdy mi Bob někoho doporučil. Má opravdu nos na talenty, Lea znám jen díky němu.“

Martin Scorsese a jeho herecké múzy



Robert De Niro



Poprvé se potkali u filmu Špinavé ulice. Natočili spolu celkem deset snímků a jeden krátkometrážní:



• Špinavé ulice, 1973

• Taxikář, 1976

• New York, New York, 1977

• Zuřící býk, 1980

• Král komedie, 1983

• Mafiáni, 1990

• Mys hrůzy, 1991

• Kasino, 1995

• The Audition (krátký), 2015

• Irčan, 2019

• The Killers of the Flower Moon, 2023



Leonardo DiCaprio



Natočili společně sedm filmů, v krátkém The Audition a v posledním The Killers of the Flower Moon svedl režisér před kameru oba své dvorní herce.



• Gangy New Yorku, 2002

• Letec, 2004

• Skrytá identita, 2006

• Prokletý ostrov, 2010

• Vlk z Wall Street, 2013

• The Audition, 2015

• The Killers of the Flower Moon, 2023