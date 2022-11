Na festivalu focení v Ostrově bude i portrétní fotograf a učitel na střední uměleckoprůmyslové škole a lektor František Konopa. „Například z mého kurzu si účastníci odnesou znalosti o práci s portrétem. Naučí se, jak správně komunikovat s modelem či modelkou, a také, jak pojmout focení portrétu v umělecké verzi. Celý workshop bude v duchu mé tvorby, tedy jak vyprávět portrétem příběh," uvádí fotograf.

Všem zájemcům doporučuje vzít fotoaparát než mobil. „Mějte s sebou svůj vlastní fotoaparát, telefon bych nedoporučoval. Vezměte si i svoje objektivy. Osobně nejraději kombinuji při focení objektivy 50 mm a 85 mm. A samozřejmě nesmí chybět dobrá nálada," pokračuje s tím, že nejraději má na své práci setkávání s lidmi. „Díky focení jsem se dostal na různá zajímavá místa, potkal se s lidmi, které bych normálně neměl šanci potkat. To vnímám jako benefit. Je to přesně to, co mě naplňuje, nová poznání. Fotka není jen o technice, je to o vnímání světla a lidí. Hlavní je se nevzdávat. Odměňovat se za drobné posuny, motivovat se, pak to člověka žene dál. Důležité je zachovat si radost a lásku k fotce, jinak to totiž může přestat bavit a na fotografiích to je poznat," usmívá se.

Říká, že fototechniku si vybírá podle tématu. „Jsem portrétní fotograf, takže si vybírám portrétní skla, těla mám fullframová, kvůli jejich kvalitě. Zároveň jsem reportážní fotograf, takže potřebuji lepší citlivost ISO na senzoru. U objektivů je to jasné, miluji pevná skla a nevadí mi jejich vyšší hmotnost, rozhoduje kvalita. Ke svému focení potřebuji hodně světelná skla. Na clonu f/1,4 fotím po většinu času a pro klienty, v dnešní době je to skoro standard," tvrdí.

Začátkem listopadu spouští Sdílený ateliér i pravidelný kroužek focení pro dospělé, a to jednou za 14 dní ve středu od 17 do 18.30 hodin v ateliéru v Ostrově. „Ateliér je vybaven několika plátny a světly. K vybudovaní ateliéru přirozeně vznikl i Fotoklub Ostrov, za sedm měsíců svého působení už měl výstavu v partnerském městu Wunsiedel a dvě setkání fotografů," uzavírá Dominika Dostálová.