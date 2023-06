/VIDEO: Sestřih hudebního večera/ Emotivní a procítěný zpěv violoncellistky a zpěvačky Doroty Barové, držitelky ceny Anděl 2018 v kategorii Jazz, se nesl v oranžerii Lesního mlýna v Mariánských Lázních. V pátek večer tak začal už 22. ročník festivalu Jazzové lázně a pokračuje kolonádními koncerty každý den po Zpívající fontáně vždy po 15. hodině až do pátku 30. června.

Podívejte se na sestřih jazzového večera v Lesním mlýně. Hrála a zpívala Dorota Barová. | Video: Antonín Hříbal

Dorota Barová přednesla svou původní tvorbu, její zpěv je silně procítěný a mile souzní s hrou na violoncello. Do Mariánských Lázní se těšila a akustika oranžerie Lesního mlýna ji překvapila. „Několikrát jsem tady v lázních byla a také tu hrála. Lázeňské město mám ráda pro svou atmosféru a také i pro svou nadmořskou výšku, je mi tu dobře,“ řekla Deníku před koncertem. „V Lesním mlýně jsem ale poprvé a jsem nadšená. Má to úžasnou atmosféru a energii.“ Zazpívala polsky, a i to mělo a má svůj důvod. „Všechny písně jsou v polštině, a to nejen proto, že mám ten jazyk ráda, ale moje maminka je Polka.“

Další program Jazzových lázní se od pondělí přenese na kolonádu:

Kolonáda Mariánské Lázně

PRAŽSKÁ DIXIELANDOVÁ SPOLEČNOST

25.6.2023 od 15:00

PRIME TIME VOICE

26.6.2023 od 15:00

ELENA SONENSHINE & PETR DVORSKÝ TRIO

27.6.2023 od 15:00

DARJA KUNCOVA & FRIENDS

28.6.2023 od 15:00

JAZZ CAKES

29.6.2023 od 15:00

SWING MELODY ORCHESTRA

30.6.2023 od 15:00