„Jsme nejstarší symfonický profesionální orchestr v České republice a nejstarší ve střední Evropě,“ říká náměstek ředitele a hráč na trubku Vladimír Smutný

Orchestr letos slaví ještě jedno jubileum - padesát let od vzniku oficiálního názvu Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně. Slaví se jak jinak, než hudbou. „Dnes a zítra máme velké koncerty na kolonádě, kde vzniklo velké pódium, je tam vstup zdarma a pozvali jsme spoustu hostů. První večer je věnovaný klasické hudbě. Budeme hrát Dvořákovu Novosvětskou symfonii a Vltavu od Bedřicha Smetany z Mé vlasti. Zítra hrajeme Rock Symphony ve spolupráci s Ivou Marešovou a Alexandrem Jašinským. Návštěvníci se mohou těšit na různé skladby v rockovém pojetí, jako je například Metallica,“popisuje.

Oslavy velkého dvoustého jubilea se prolínají do celého roku. „10. září budeme slavnostně odhalovat naproti společenskému domu Casino v Mariánských Lázních sochu hudebníka - cellisty. Jako orchestr jsme tuto akci sami iniciovali. Původní socha byla ve špatném stavu a chtěli jsme jí poskytnout důstojnější podobu, takže jsme to hezky propojili s naším výročím,“ sděluje.

Další velkou událostí pro orchestr je nástup nového dirigenta. „S příchodem světově uznávaného dirigenta Radka Baboráka se nám otevírají velké možnosti, protože je obrovská veličina ve světě klasické hudby, je to nejslavnější hornista na světě v současné době. Dostal nabídku i v Karlových Varech, ale smlouvu na čtyři roky podepsal u nás a my si toho neskutečně vážíme. Nový šéf dirigent má velké ambice, jak orchestr pozdvihne, a to jak po stránce personální, tak i finanční,“ dodává Smutný.

Západočeský symfonický orchestr v Mariánských Lázních by rád rozšířil i své řady, takže dvoustým výročím začíná, jak je vidět nová a úspěšná etapa.