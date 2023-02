Letos budete vyhlašovat už 31. ročník Žebříku. Představovali jste si v začátcích, že to potáhnete takhle dlouho?

To tehdy samozřejmě nikoho nenapadlo ani ve snu. V těch dobách jsme žili spíš z měsíce na měsíc, číslo od čísla při vydávání tehdejšího Rock Reportu, učili jsme se za pochodu. Výsledky prvního ročníku ankety v roce 1992 jsme jen otiskli a čtenářům poděkovali za spoustu došlých korespondenčních lístků. Ale už v dalším roce se konalo i slavnostní vyhlášení v tehdejším Queen Clubu v Šeříkovce na Slovanech, kde se sešla poměrně reprezentativní sestava muzikantů například z Arakainu, Kabátu, J.A.R., BSP nebo Alice. To nás potěšilo a přimělo, abychom anketu vyhlašovali formou velkého koncertního večera. Brzy jsme akci přesunuli do někdejšího DK Inwest, kde probíhala přes deset let a zažili jsme zde řadu legendárních vystoupení. Finále Žebříku bylo s úspěchem zrealizováno i ve sportovní hale, v hotelu nebo na akademické půdě ZČU, ale nejvhodnější pro konání takto rozsáhlého a prestižního podniku je samozřejmě kulturní prostředí. Už osm let pořádáme slavnostní vyhlášení v DEPU2015, Žebřík byl úplně první větší akcí, která se zde konala…

Co říkáte na letošní nominace? Opakují se v nich některá jména z předešlých let…To je celkem logické, protože řada zavedených umělců je po koronavirové pauze nebývale aktivních a zájem o ně tudíž neklesá. Když srovnám nominacemi třeba s našimi redakčními tipy, které pravidelně zveřejňujeme na stránkách Žebříku, musím říct, že se do značné míry shodují. Všichni, kteří se na nominační listině objevili, loni vyprodukovali něco kvalitního, ať už šlo o album či nějaký koncertní projekt.

A co nové tváře v kategorii Objev roku?

Letos se v nominacích sešli opravdu zajímaví interpreti. Abych řekl pravdu, vůbec nevím, kdo by si titul Objev roku zasloužil víc. Jestli LABe, což je projekt Adama Jánošíka z The Atavists a Tomáše Frödeho z Imodia, nebo zpěvák Marcell, nebo Martin Chobot, který se vymanil ze stínu své ženy Ewy Farne, a vydal dobrou desku, nebo RedZed, jeden z našich nejstreamovanějších umělců, či mladá zpěvačka Tereza Balonová?

Jak bude vypadat předávací večer v plzeňském DEPU? Bude se nějak lišit od předchozích ročníků?

Máme osvědčenou dramaturgii, která návštěvníkům vyhovuje, takže žádné výrazné změny v podobě toho více než pětihodinového maratónu nechystáme. Budeme udílet 28 cen ve třech předávacích blocích. Hlavní prostor ale dostanou exkluzivní koncerty. Žebřík bývá specifickou kombinací ceremoniálu s rockovým festivalem a celonoční společenskou párty a v tomto duchu hodláme pokračovat.

Jednou z hvězd bude Michal Pavlíček…

Michal Pavlíček si zahrál i na loňském Žebříku.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZJe to symbolické, nedávno jsme si uvědomili, že právě Michal Pavlíček byl v květnu roku 1991 úplně prvním umělcem, s nímž jsme dělali rozhovor pro Rock Report. Michalova bohatá kariéra je s existencí našeho magazínu provázána dlouhodobě, vydali jsme mu několik CD a DVD, včetně záznamů z legendárních jam sessions Na Kloboučku. Příznačné bylo také loňské účinkování Pražského výběru na oslavách 30 let Žebříku.

Jsem moc rád, že jsme se dohodli i na letošní rok, a to na naprosto exkluzivním „best of“ programu za doprovodu renomovaných hostů. Na pódiu se po dlouhé době potká se svými zásadními zpěváky, s nimiž už ale nevystupuje nebo jen sporadicky. Tím, že loni definitivně skončili Stromboli, to bude možná poslední vystoupení s Bárou Basikovou. Příležitost vidět je i spolu s Kamilem Střihavkou, Vilémem Čokem nebo dalším Pavlíčkovým zpěvákem Radkem Škarohlídem z Hentai Corporation bude jedinečná. Dojde na duety, rockové instrumentálky a hlavně na hity Stromboli, Pražského výběru nebo BSP v trochu jiné podobě.

Jeden z koncertů obstará plzeňská Znouzectnost…

Z toho mám velkou radost, vždyť i muzika Znouze nás provázela v začátcích Rock Reportu. Myslím, že perfektně naváže na punkrockovou jízdu Vypsané fixy v závěru koncertního programu. V obou případech půjde o jediné plzeňské koncerty těchto legendárních kapel v tomto půlroce.

A další vystoupení?

Intro obstará tzv. videoscratch - multimediální show DJe Frikyho a jeho crew. Friky, světově proslulý „krotitel desek“, je pravidelným aktérem Žebříku, ať už na pověstných after parties, nebo na jeho začátku, díky čemuž dostaneme fanoušky do varu. Poté akci oficiálně zahájíme s moderátory Markem Taclíkem a Ivou Pazderkovou a následovat bude koncert skvělé Kateřiny Marie Tiché s Bandjeez, někdejší kapelou zesnulého Davida Stypky. A pak už dojde na udílení cen a další hudební čísla… Celý program bude opět pestrou paletou žánrů a přehlídkou špičkových hudebníků.

Jak to vypadá se vstupenkami? Zůstáváte na původní ceně, nebo jste museli zdražit?

Snažíme se udržet cenu vstupenek tak, aby se skladba návštěvníků neměnila a mohli přijít opravdoví hudební fanoušci, ideálně i ti, kteří v anketě hlasují. Cena standardních vstupenek zůstává na 590 Kč, což je na tak bohatý program, troufám si říct, velmi přijatelné. Nepatrně šla nahoru cena VIP passů, ty ale zahrnují bezplatnou konzumaci, vstup do VIP lounge, nebo možnost sledovat akci z lepších míst. Navíc teď máme Valentýnskou akci, zaručující při nákupu dvou vstupenek docela pěknou slevu. Držet vstupné „na uzdě“ a uspořádat takhle velkolepý večer můžeme jen díky partnerům Žebříku a spoluorganizátorům, jimiž jsou Plzeňský kraj a Město Plzeň.

Chystáte se slavnostní večer zpřístupnit i dalším fanouškům, třeba formou živého přenosu?Ano, z celé akce opět poběží live stream, ještě upřesníme kde. A hodinový záznam toho nejlepšího ze Žebříku opět odvysílá i Česká televize.

Na hlasování jste nic neměnili?

Hlasování probíhá klasicky formou esemesek do 28. února, každý z nominovaných má svůj SMS kód. Viz anketazebrik.cz. Cílem není kvantita, ale „kvalita“ došlých hlasů, aby se ankety účastnili skuteční hudební příznivci, kteří scénu intenzivně sledují, proto ji komunikujeme výhradně na stránkách Žebříku a iREPORTu.