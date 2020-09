Řeč je o jednadvacetiletém zpěvákovi Nicolasovi Náprstkovi ze Studánky u Aše. Jako malý chodil na lekce hraní na akustickou kytaru, nyní hraje na klávesy.

Jak jste se dostal k hudbě?

Já jsem již od útlého věku závodně tancoval. Začal jsem s hip-hop tancem a poté jsem se přesunul na několik let k tancům latinskoamerickým, ve kterých jsem získával skvělá ocenění. Navštěvoval jsem taneční školu Vladimíra Hány v Chebu. Bylo to skvělé období a jsem za to moc vděčný.

Když jsem začal studovat střední školu, tak jsem se z Chebu přesunul do Plzně, a tak jsem s tancem musel přestat. V ten moment jsem ihned přemýšlel nad tím, kam se budu ubírat dál. S tancem jsem si chtěl dát pauzu, a tak jsem se rozhodl, že začnu lidem předávat své myšlenky formou hudby. Začal jsem se učit, jak si skládat vlastní hudbu, jak psát texty a jak být svůj. Byl to běh na dlouhou trať, ale jsem přesvědčený, že dnes už jsem v bodě toho umělce, ve kterém jsem si přál na samotném začátku jednou být. Hodně mi dalo působení v kapele, nahrávání v amatérském studiu, hraní divadla a již zmiňovaný tanec. Všechny tyto záležitosti ve mně totiž utvářely toho, kým jsem dnes jako interpret. Po dokončení střední školy jsem se přestěhoval do Prahy, kde jsem si svůj sen začal žít naplno.

Říkáte, že si vše vytváříte sám, včetně hudby. Hrajete tedy na nějaký nástroj?

Jako malý jsem chodil na lekce hraní na akustickou kytaru, ale to opravdu jen chvíli a dnes neumím ani jeden akord. Asi teprve před dvěma lety jsem si pořídil klávesy, na které si podle sluchu skládám všechny své písně. Myslím si, že umělec nepotřebuje umět hrát na hudební nástroj, aby složil píseň. Hudební vzdělání celkově nebo schopnost hrát na nějaký hudební nástroj vám pouze usnadní práci. Mám v plánu se stále zlepšovat v hraní na klávesy, občas na ně i trénuji. Hudbu si ale skládám podle svého sluchu. Ve studiu pak na všem pracujeme s dalšími výbornými muzikanty, aby vše bylo perfektní.

V Chebu jste se narodil a díky tanci prožil i kus dětství. Jaké pro vás bylo jít do Prahy a kdy jste se tak vlastně rozhodl?

První myšlenka na Prahu přišla v roce 2017, kdy jsem zazpíval na Vodafone U Festivalu, kam jsem byl přizván díky Benovi Cristovao. Tam jsem si řekl, že po maturitě se přesunu do Prahy. Dokončil jsem tedy střední školu v Plzni a tentýž rok, tedy 2018, jsem s americkým producentem Nicholasem Coolidgem nahrával v Praze mé debutové album s názvem Life’s a Journey. Po dokončení alba jsem se rozhodl zůstat v Praze. Spolu se stejnojmenným producentem jsem nahrál i své druhé, zatím nejnovější album, s názvem Believe. Začátek v Praze byl velmi těžký, například jsem spával několik měsíců na ubytovnách. Za tyto časy jsem ale velmi vděčný, protože to člověka ledacos naučí. Prahu miluju, je to můj domov a mám tu spoustu přátel a skvělých spolupracovníků, se kterými tvoříme stále novou hudbu.

Na čem momentálně pracujete a co chystáte?

Jak jsem již zmínil, před několika měsíci mi vyšlo druhé album zvané Believe, takže na třetí album si nyní dávám čas. Chci, aby bylo v něčem zase jiné od těch dvou předchozích. Chystám se totiž otevírat různá témata, o kterých chci na třetím albu zpívat. Na to si ještě musí všichni ale počkat.

Jsem detailista a na nic nespěchám. Posluchači mě mohli slyšet během koronaviru v písni Stand by Me od britské popstar Johna Newmana (Známý díky hitu Love Me Again), která byla věnována všem pracovníkům první linie. Nazpíval jsem totiž vokály v pozadí do refrénů. Teď se posluchači mohou těšit například na letošní podzim, kdy se chystám vydat nový singl s názvem Change, včetně videoklipu. Bude to právě jedna z písní, kde otevřu téma, o kterém bych ještě nedávno neměl odvahu zpívat. Na nové tvorbě se mnou spolupracuje producent Derek Saxenmeyer, kterého si nesmírně vážím a považuji ho za mistra zvuku u nás. Tímto bych mu chtěl za jeho přístup ke mně upřímně moc poděkovat. Svou novou tvorbou chci podporovat lidi, motivovat je ještě více, než kdy předtím a být upřímný ve svých textech, chci být stále svůj, za každých okolností. To je pro mne důležité. Moc se těším na nové písně, ale také koncerty. Posluchačům mohu slíbit skvělou atmosféru každého mého vystoupení.

Z vašich příspěvků na sociálních sítích jde vidět, že máte svůj styl. Je pro vás image důležitá?

Víte, snažím se být osobitý jak ve svém zpěvu, tak potom také osobně skrze oblečení. Chci aby si mne můj posluchač pamatoval. Vyrůstal jsem na Michaelu Jacksonovi, takže ten mě dost ovlivnil co se image týče. Mám rád bílou, černou a zlatou barvu. Tyto barvy si se mnou posluchač určitě spojí. Nicméně image je pro mě součást mě jako umělce, nikoliv jako člověka v osobním životě. Mám názor takový, ať si každý nosí to, v čem se cítí svůj. Já to tak dělám v osobním životě také.

Kde vás čtenáři mohou slyšet?

Budu moc rád za každého nového posluchače. Každého si vážím. Najít mne můžete na Facebooku pod mým jménem Nicolas Náprstek, kde se můžete prokliknout na můj web, YouTube, ostatní sociální sítě atd. Budu se na všechny moc těšit, třeba bude i brzký koncert v Chebu.