Alena Votavová: Hospic pomohl stovkám lidí

Při zakládání hospice jsem neměla cíl, aby sloužil desítky let, to mě vůbec nenapadlo. Věděla jsem, že založení hospice má smysl, i kdybychom pomohli třeba jednomu nemocnému a jeho rodině. To byl cíl, který jsem při zakládání měla, a ten se vyplnil.