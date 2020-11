Snažíme se hrát tak často jak situace dovolí a jaký je zájem od organizátorů. Některé roky je koncertů více, jindy méně. Odvíjí se to nejen od zájmu pořadatelů, ale i našich dalších povinností rodinných i pracovních. Průměrně se snažíme odehrát zhruba 25 koncertů za rok, někdy víc, jindy méně, jak už jsem zmiňoval. Jinak oblíbený typ akcí vyloženě nemáme. Já když budu mluvit za sebe, tak mám rád venkovní akce, jako jsou slavnosti, motorkářské akce a podobně. Co ale oceňuji vždycky - když je akce dělaná srdcem, s láskou a poctivě. To už člověk pozná během chvilky. Chtěl bych určitě poděkovat všem, kteří se pořádáním akcí zabývají. O to více, že teď doba koncertům a kultuře nepřeje a všichni kdo do něčeho jdou a snaží se něco uspořádat, si zaslouží respekt a jak se říká palec nahoru.

Zdroj: Deník / Redakce