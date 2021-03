Jak už jsem zmínil na začátku, drobné základy jsem měl z dětství. To, ale neberu jako bernou minci. Prostě jsem se patlal v hlíně, udělal pár výrobků, ale to bylo vše. Víte, říká se, že když se zeptáte člověka, čím chce být, tak se různými cestičkami, v průběhu různých povolání po překročení několika bludných kamenů dostane až do toho stadia, že se mu vyplní to, čím chtěl být jako dítě. To stejné bylo a je i u mě. Pokud si pamatuji, tak jsem říkal, že budu keramikem. No, trvalo to pár desítek let a s mojí ženou děláme keramiku.

