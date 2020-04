Do kompletu nám chybí 150 setů, a to se každý rok vyrábějí nové a nové edice. A i kdybychom se sebevíc snažili, sto z nich mít nikdy nebudeme. Spousta z nich je tak stará, že se sehnat nedají. Některé se zase dávaly jako bonus zaměstnancům. Jiné byly vyrobeny v Americe a nepouští se do Evropy. Běžný smrtelník je v obchodě nekoupí. A když jo, vyšlo by to na šílené peníze. Pak už je to jen o štěstí, že se někde objeví a já je získám. Je ale jeden vysněný set, který bych chtěl mít ve své sbírce. Jde o set dropship. Ten bych vážně chtěl, ale obávám se, že bych musel mít obrovské štěstí.