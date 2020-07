Navíc do svého sportovního repertoáru přidal překvapivě otužování. „Otužování jako takovému se věnuji už téměř rok a jediný co, tak bych to doporučil úplně všem! Dostal jsem se k tomu skrze regeneraci ke sportu. Když jsem ale pak viděl, jaké to má veškeré účinky na zdraví, psychiku, regeneraci, imunitu a energii, tak jsem si o tom více nastudoval. Samozřejmě pana Wima Hofa znám a je to v tomto směru také velký vzor. Otužování je pro mě vlastně už takovým zvykem a koníčkem,“ poukazoval Klapuch. „Každé ráno studená sprcha, nebo když byla zima, tak každé ráno do zamrzlého bazénu nebo také třeba běh v mrazu. To byl taky zajímavý pokus a je super vidět, co to s tělem dělá. Začátky jsou samozřejmě těžší, jelikož je to věc ne úplně příjemná. Prostě studenou vodu nemá nikdo rád. Ale brzy jsem zjistil, že to je jen o hlavě. Když hlavu přesvědčíš, že můžeš, tak můžeš. Takže zprvu těžký, ale není to nic nezvládnutelného,“ míní Klapuch.

