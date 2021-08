ROK 2015.

Markéta Vondroušová v roce 2015 v Přerově. V anketě Zlatý kanár převzala za moderování Petra Vichnara opět cenu Talent roku českého tenisu.

Deník: Také budoucnost zejména ženského tenisu je, zdá se, v České republice zajištěna skvěle. A to hlavně díky Markétě Vondroušové, která se v roce 2015 dostala na pozici juniorské světové jedničky a vyhrála dva grandslamy v deblu. S dívčím týmem se navíc stala mistryní světa do 16 let díky triumfu na juniorském Fed Cupu."

Markéta VondroušováZdroj: Deník