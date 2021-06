Vizáž zrozence pekla, zvláštně nahrbené tělo, podivné ochlupení, stejně zvláštní výraz. Tlama často od krve. K tomu legendami opředená pověst - velmi špatná pověst. A typický zlověstný chechtot… Celkově odpudivý obraz ještě umocňuje kontrast s majestátním lvem, v jehož okolí se často pohybuje. Sympatie nula. Tohoto tvora prostě potkat nechcete. Hyena.

Hyena. Právě s touto, dnes již tak nějak zapomenutou přezdívkou vyjížděl v minulosti na led Jakub Flek. „Hyenu vymyslel bývalý spoluhráč z Klatov Vojtěch Petráček. Je to hrozný vtipálek a má neskutečný hlášky, a když něco prohlásil, tak já byl většinou mrtvej smíchy. Tak mi pak začal říkat Hyena, že se všemu směju,“ vysvětluje český reprezentant s nezbytným úsměvem, jak k poněkud neobvyklé přezdívce přišel.

Jakub Flek se propracoval a to doslova, od myšlenek na ukončení kariéry před zhruba deseti lety přes krajský přebor v Mariánských Lázních, Klatovy, Sokolov, Karlovy Vary až do českého národního týmu. Dres s českým lvem neoblékl jen na zkoušku v přípravném období, kdy trenéři dávají šanci těm z druhé, třetí, nebo čtvrté vlny, ale vybojoval si cestu na mistrovství světa.

Ani tam nebyl pouze záskokem ze „čtvrté“ pro chvíle, kdy si hlavní hvězdy na střídačce musí vydechnout. Na ledě byl vidět, byl znát. Do svých statistik v nároďáku přidal další dva góly. Upoutal pozornost na všech frontách, samozřejmě i skautů, včetně těch zámořských. „Je to pro mě odměna za tvrdou práci. Byť si myslím, že na NHL už jsem přeci jen starší, většina kluků tam odchází jako nadějní mladíci. Nicméně nějaký zájem byl i z jiných evropských lig a tam bych se opravdu rád dostal,“ svěřuje se Jakub Flek.

Jakub Flek s Petrem Kuklou mladšímZdroj: Archiv autora

Na premiérovém mistrovství světa rodák z Mariánských Lázní na žádné větší překvapení nenarazil. „Ani moc ne. Věděli jsme, do čeho jdeme, co se týče podmínek (bublina, zázemí atd.). Samozřejmě kvalita hokeje byla obrovská, byť možná na šampionátu nebyly úplně ty top hvězdy z každé země, i tak v každém týmu byli kluci, co NHL hrají, a ne náhodou, a další hráči z top evropských lig, jako KHL, NLA, Švédsko, Finsko,“ poukazuje.

Teď si Jakub Flek konečně užije zasloužený odpočinek. „Určitě si dám volno. Popravdě jsem úplně vyčerpaný, nechal jsem tam veškerou energii a sílu, co jsem měl. Takže si teď užiju odpočinek, dovolenou, a až přijde čas, začnu se připravovat na další sezonu,“ předestírá.

Přehlédnout Jakub Flek nemohl zvýšený zájem o svou osobu. „Reakce jsou většinou pozitivní, čehož si moc cením. Najdou se i někteří, co přišli s kritikou, ale to ke sportu patří a určitě mi to nevadí,“ zůstává v klidu.

Jakub Flek s Petrem KuklouZdroj: Archiv autora