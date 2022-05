„Nechali jsme si dát zbytečné góly,“ štvalo útočníka Matěje Stránského. „Nehráli jsme náš hokej, nehráli jsme agresivně. Musíme hrát lépe, to co chceme, musíme to zlepšit.“

Ještě před polovinou zápasu tak skončil reprezentační debut pro gólmana Karla Vejmelku, kterého nahradil Marek Langhamer. Během dvou zápasů se tak dostali do akce všichni tři čeští brankáři.

„Takhle jsem si debut nepředstavoval, ale aspoň jsem se do toho rychle dostal,“ vykládal Marek Langhamer, který pustil jen jeden gól. „Šel jsem tam zastavit naše krvácení, to se trošku povedlo. Ale pak jsme inkasovali pátý gól.“

Tomáš Kundrátek v přesilovce korigoval, ale soupeř si vzal dvougólový náskok zpět. V 46. minutě snížil na 3:5 třetím gólem na turnaji Matěj Blümel. Češi to pak zkoušeli při dlouhé power-play, ale výsledek už se nezměnil.

Skončila tak šestizápasová vítězná šňůra pod novým finským trenérem české reprezentace Karim Jalonenem.

„Musíme hrát s větší energií, víc se povzbudit,“ nabádal Langhamer před úterním mačem s Rakouskem. To na úvod podlehlo právě Švédům (1:3) a pak obralo překvapivě o bod Američany při porážce 2:3 v prodloužení.

ČR - Švédsko 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)



Branky a nahrávky: 7. Krejčí (Červenka), 38. Kundrátek (Červenka, Jiříček), 46. Blümel (Červenka, Šimek) - 20. Asplund (Bemström, Wallmark), 23. Bemström (Wallmark, E. Gustafsson), 26. Bromé, 29. Asplund (E. Gustafsson), 45. A. Bengtsson (Bromé). Rozhodčí: Ingram (Kan.), MacFarlane - Briganti (oba USA), Synek (SR). Vyloučení: 6:4. Využití: 1:2. Diváci: 6089.

ČR: Vejmelka (29. Langhamer) - Hronek, Šimek, Kundrátek, Ščotka, Jiříček, D. Sklenička, Jordán - Blümel, Krejčí, Červenka - J. Vrána, Hertl, Smejkal - M. Stránský, M. Špaček, Simon - H. Zohorna, Černoch, Flek. Trenér: Kari Jalonen.

Švédsko: Hellberg - A. Larsson, Dahlin, E. Gustafsson, Ekman-Larsson, A. Lindholm, Tömmernes - Bemström, Wallmark, J. Nordström - Friberg, Kellman, Asplund - Bromé, A. Bengtsson, C. Klingberg - O. Lang, Aman. Trenér: Johan Garpenlöv.