To snad není možné. Čeští hokejisté mají neuvěřitelný pech na zranění. Od začátku mistrovství světa ve Finsku a Lotyšsku je stíhá jedna pohroma za druhou. Šampionát se ještě ani nepřehoupl do druhého týdne a česká reprezentace přišla o dvě ofenzivní opory. Kufry si balí Filip Chytil a Lukáš Sedlák, oba útočníky vyřadily z turnaje zlomeniny.

Lukáš Sedlák (vlevo) na MS zářil, ale z turnaje ho vyřadilo zranění | Foto: Profimedia

Vzpomínáte si, jak se kouč Kari Jalonen otočil, aby vrátil štěstěnu na českou stranu? Tak to nepomohlo. Navíc bylo ještě hůř. Na marodku k Filipu Chytilovi pak přibyl Lukáš Sedlák. A pro oba teď šampionát skončil.

Útočník New Yorku Rangers utrpěl ve druhém zápasu proti Kazachstánu zranění v obličeji po zásahu hokejkou. Pardubický objev letošní extraligové sezony zase dostal ve třetím utkání s Lotyšskem tvrdou ránu pukem do kotníku a vyšetření později odhalilo zlomeninu.

Oba forvardi chtěli na turnaji pokračovat, nechtěli se vzdát. Chytil zkoušel trénovat s celoobličejovým krytem, ale nešlo to. Zázrak se nekonal. Národní tým musí on i Sedlák opustit.

Chytil se přitom ještě na pátečním týmovém focení usmíval ve slunečních brýlích, dorazil i kulhající Sedlák. Oba se zvěčnili na společné fotce, ale to bylo to poslední, co v Rize zažili.

„Filip má něco u nosu, co by tam nemělo být. Sedlo má zase něco naštípnutého nebo zlomeného. Doufali jsme, ale bohužel to nepůjde. Budou nás muset nás opustit,“ oznámil v pátek generální manažer reprezentace Martin Havlát.

„Jde o lícní kost, ale ještě je tam zlomená jedna další, která je delší. Když jsem byl na ledě, měl jsem problémy s levým okem. Neustále mi cuká a píchá mi v něm. Musel jsem ho neustále zavírat. Prostě to nešl,“ řekl Chytil pro iSport.cz.

Sedlák má zlomenou kost v nártu. „V bruslení mě to omezuje natolik, že bych nebyl schopný klukům pomoct. Nemá smysl, abych hrál ani ne na padesát procent,“ vysvětlil nejlepší hráč extraligy v rozhovoru pro iDNES.cz.

„Kluci to zkusili na ledě a bohužel to nešlo. Je to obrovský problém a zásah do týmu. Ztrácíme vynikající centry,“ mračil se asistent trenéra Libor Zábranský. „Ztráta důležitých gólů, obrovská ztráta i do přesilovek. Jsou dominantní a budou nám chybět.“

Mohou využít nové pravidlo

Sedlák, který na centru první formace nahradil po Lotyšsku právě Chytila, ve třech zápasech nasbíral pět bodů (3+2) a byl třetím nejproduktivnějším Čechem.

Trenéři českého výběru mohou zraněné hráče nahradit ze seznamu náhradníků, což jim dovoluje nové pravidlo zavedené od letoška. Alespoň nějaká dobrá zpráva. „Obrovská pomoc,“ oddechl si Zábranský. „Bohužel pravidlo musíme použít, ale zaplaťpánbůh za to, že můžeme. Kdyby se nám, nedej bože, zranil ještě další útočník, bylo by to těžké.“

A koho Jalonen povolá? Už v pátek dorazil do Rigy Radan Lenc ze švédského HV 71, který se nevešel do závěrečné nominace. Havlát řeší i přílet Radima Zohorny, který ještě ve čtvrtek hrál play-off AHL za farmářský tým Toronta.

„Radan je typologicky hráč, který velmi dobře bruslí, dá se použít v podstatě kdekoliv. Je výhoda, že byl s námi. Systém zná. Radim to velmi rychle navnímá. Znám ho víc z Brna, je to vysoký hráč, velmi dobře bruslí a má velký dosah hokejkou. A dá se použít na všech postech, tak by to na centru mohlo fungovat. Radan byl s kluky v kontaktu a chodil na led, Radim hrál, byl v zápasovém procesu,“ řekl k posilám Zábranský.

Lenc by mohl naskočit už v sobotu proti Norsku (11.20). Češi budou muset předvést bojovnější výkon než proti Slovinsku, se kterým otáčeli z 0:2 na 6:2.

„Je to tak. Je to složité proti komukoli. Nemůžeš podcenit nikoho. Čekají nás těžcí Norové, ale tři body si musíme zasloužit a odpracovat. Zadarmo nepřijdou proti nikomu. Doufám, že si z toho něco můžeme vzít a do budoucna nám to pomůže,“ apeloval kapitán Roman Červenka.

V neděli je pak čeká těžký duel se Švýcary (19.20).