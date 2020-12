Jana Bežáková: Do redakce jsem chodila na praxi a doufala, že budu psát a fotit

Narodila jsem se v Chebu, ale díky svému manželovi jsem před lety přesídlila do Milíkova. A musím říct, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí mého života. Vystudovala jsem pro redaktora netypický obor ekonomiku zemědělství a výživy. Ale velice brzy poznala, že klidná práce nebude to pravé ořechové.