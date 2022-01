Zpočátku to tak vypadalo. V prosinci nasněžilo a hory zaplavili lyžaři. Ale pak přišlo současné aprílové počasí, které zimním radovánkám vůbec nepřeje. A co se týče teplot, tak do konce týdne nadějně nevypadá. Skiareály se ale zatím nevzdávají. Dělají, co můžou, nechávají v provozu alespoň část sjezdovek i atrakcí a vyhlížejí nejen lepší zítřky, ale především lepší počasí.

Covid byl pro živost hor a jejich obyvatel daleko více devastující než občasná obleva. Horalové mají silný kořínek a neúspěšnou sezónu si vůbec nepřipouštějí. Pokud překlenou nynější zimu, co nyní vypadá spíše jako jaro, tak se podle informací ze skiareálů v Krušných horách a na Šumavě dostanou, co se tržeb týče, zpět do několika dní. Tak nezbývá, než držet palce

Kateřina Butaki, šéfredaktorka Chebského deníku