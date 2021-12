Ano, právě tisíce korun dokáže totiž během jednoho dne ušetřit plně naložená dodávka lyžařů. Zatímco vloni se na ně provozovatelé skiareálů dívali téměř jako na novodobé hrdiny, které stvořila covidová pandemie, letos je evidentní, že jim jde především jen o peníze. A to je skutečně smutné.

Zimní sporty v současnosti už bohužel nejsou pro každého, drahá je nejen výbava, ale pochopitelně i služby včetně lanovek a vleků. Vydat se s celou rodinou na víkend na hory i bez ubytování je v podstatě jako vyrazit na menší dovolenou. Ale taková je realita. Zábava něco stojí. Je to tak trochu podobné starým dobám, kdy lidé raději přelézali plot, než aby zaplatili lístek do letního kina. Teď přelézají na sjezdovky, do nichž areály investují miliony. Ty chtějí samozřejmě zpátky.

Jana Kopecká, šéfredaktorka Karlovarského deníku

Lyžaři se na Klínovec vyvezou dodávkou, obejdou tak i proticovidovou kontrolu